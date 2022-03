Olimpiji in Mariboru so bili kos, ne pa Sežancem

Nogometaši Brava so v uvodnem dvoboju 26. kola Prve lige Telemach izgubili proti CB24 Taboru Sežani z 0:1 (0:1). Za Ljubljančane, ki so v prejšnjih dveh kolih doma remizirali z Olimpijo in v gosteh premagali vodilni Maribor, je bila danes pretrd oreh predzadnja zasedba na lestvici.

Sežanci so dosegli prvo zmago v gosteh po 12. septembru, takrat so ravno tako ugnali Bravo. Tokrat niso mogli računati na kaznovanega Kevina Doukoureja Grobryja, a so že v svojem prvem pravem napadu zadeli v polno. Dino Stančić, ki je v prejšnjem kolu v izdihljajih tekme poskrbel za pomembno točko proti Kopru, je v 24. minuti stekel proti kazenskemu prostoru gostiteljev in rutinirano premagal Matijo Orbanića za svoj osmi gol v sezoni.

V nadaljevanju so Ljubljančani vse bolj pritiskali, toda gostje so večinoma vzorno opravili svoje obrambne naloge.

Prva liga Telemach, 26. kolo

Sreda

Bravo : CB24 Tabor Sežana 0:1 (Stančić 24.)

15.00 Celje – Domžale

17.30 Kalcer Radomlje – Koper

Četrtek

15.00 Aluminij – Maribor

17.30 Mura – Olimpija