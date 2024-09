Olimpijin največji jesenski izziv: Bravo ni izgubil že poldrugo leto

Ljubljanski derbi bo vrhunec zadnjega 9. kola kola prve četrtine 1. SNL, pozorno ga bo spremljal tudi štajerski dvojec z vrha. Zadnja tekma kola bo sicer šele 12. oktobra (Primorje – Kalcer Radomlje), a današnja mestna bitka v Stožicah bo za vodilno Olimpijo enaka ključni šampionski. Po njej bo že vstopila v ritem tekem, ki se bo končal šele 19. decembra. Bo zadržala prednost, jo izgubila ali celo povečala pred prvima izzivalcema, Mariborom in Celjem? Oba na jutrišnjih gostovanjih v Lendavi in Domžalah ne računata na težave, na Bonifiki pa bo prvič pod taktirko novega "šefa" gostovala Mura.

Spored

Ljubljana: Olimpija – Bravo (sodnik David Šmajc): To je mestni derbi z veliko začetnico. Zaradi tega, ker je za zeleno-bele morda celo najpomembnejša tekma jeseni in jim lahko še bolj utrdi samozavest ali pa jim jo omaja. Ker se zavedajo, da sta štajerska kluba v naletu. Ker so Šiškarji res odlični in v obdobju, ko še ne bodo plačevali davka za »krajšo klop«, za nameček so strahovito neugodni: Olimpija je bila zadnjič zmagovalka mestnega derbija 11. februarja lani. Pred štirimi meseci je v Stožicah tudi izgubila, ampak takrat je bila že v »mentalni rekonstrukciji«, ki jo je – za zdaj – v šampionsko spremenil trener Victor Sanchez. Zanj bo odsotnost Raula Florucza težava in priložnost, da preveri sposobnosti koga drugega. Avstrijec ima kartone, ki bi jih odslužil v pokalnem dvoboju proti Domžalam, a so tega preložili na sredo. Šiškarjem se v reprezentančnem premoru ni izšel manever, da bi zastonj pripeljali Mustafo Nukića, ki je še na Olimpijinem plačilnem seznamu. Zeleno-beli športni direktor Goran Boromisa bi lahko v tekmečevem taboru opazil tudi kakšnega zanimivega fanta za utrjevanje slovenske kvote igralcev – mladega, močnega, raznovrstnega, kakršen je Matic Ivanšek.

V ljubljanskem derbiju bo bo Olimpija igral brez kaznovanega in najboljšega igralca Raula Florucza, Jakoslab S tanković ap bo eden od močnih Bravovih adutov. FOTO: Blaz Samec/Delo

Koper: Koper – Mura (Matej Jug): Točka je bil izkupiček Koprčanov v zadnjih tekmah proti Celju in Mariboru. Lahko bi iztržili več, a je posegla tudi višja sila. Nesrečna naključja ali interni dvoboj Ante in Ivica Guberac – sodniki? To je res škodljivo za Koper, ki ima že tako preveč težav z mestno oblastjo brez posluha za resen nogometni posel (katastrofalno stanje igrišč) in za verodostojnost najbolj organizirane, homogene in disciplinirane skupine znotraj nogometne družine. Po štajerskem derbiju bo Jug – v dobrem in slabem – znova »na tapeti«. Mura? Se bo hipni učinek »prevzema vajeti« Georga Junčaja podaljšal tudi na gostovanjih?

Ante Šimundža vzdržuje visoko napetost. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Lendava: Nafta – Maribor (Mihael Antić, 17.30): Bolj kot poraz v štajerskem derbiju je Mariborčane ujezil način. Trener Ante Šimundža je, kot je že v vijolični navadi, kadar pride do zastoja, strelice usmeril tudi v sodnike, čeprav je imel še tri dni prej lep sodniški tretma proti Kopru. Če bo težave povzročala še Nafta, bo najbrž ukrepala turška roka. Ima pa prav: pravilo igralca do 21 let v začetni enajsterici je neposrečeno. Ampak kdo je kriv, da ga mora izpolnjevati z napačnim igralcem?

Amadej Maroša in drugi črno-beli iz Murske Sobote bodo na Bonifiki takoj imeli preizkušnjo zrelosti in moči, koliko zmorejo v gosteh. FOTO: Foto:Aleš Cipot

Domžale: Domžale – Celje (Rade Obrenović, 20.15): Skušnjava za domači tabor in trenerja Dejana Dončića, odprt pristop prinaša dve, tri žoge v svoji mreži, »bunker«, ki je prinesel edini točki, lahko še tretjo. To bo najbrž tudi najverjetnejši način, saj bodo za zmage z igro ustreznejši drugi tekmeci. »Boj se Rusov«, je naslov enega od najbolj pronicljivih akrostihov, ki ga je spisal nekdanji glavni urednik Dela Tit Doberšek. Zdaj ta velja tudi za Celjane s Svitom Sešlarjem, skoraj že ukrojene in uglašene po meri Španca Alberta Riere ter Rusov in Ukrajincev. Ko se bosta vrnila še Žan Karničnik in Mark Zabukovnik, če ne bo preveč zaostanka, bo Celje znova favorit št. 1.