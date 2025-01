Oliver Kahn se je naveličal brezdelja, zanima ga oživljanje bankrotiranega kluba

Za francoski nogometni klub Bordeaux, pri katerem je prvo poglavje v tujini v minuli sezoni pisal slovenski reprezentant Žan Vipotnik, trener pa je bil Albert Riera, je 21. januar dan D. Takrat bo gospodarsko sodišče odločilo o usodi kluba, ki je v stečajnem postopku in mu grozi likvidacija. Če bo odločitev pozitivna in bo klub še obstajal, se mu obeta lepša prihodnost. Nekdanji vratarski zvezdnik Nemčije in Bayerna Oliver Kahn, pozneje tudi predsednik izvršnega odbora FC Bayern, je v navezi z nekdanjim predsednikom Marseilla in še vedno članom izvršnega odbora velikana iz Provanse Jacquesom-Henrijem Eyraudom pripravljen prevzeti klub ter ga vrnitvi v francoski vrh. Bordeaux je za 55-letnega Kahna tudi velik poslovni izziv, a z drugačnim ozadjem, kot ga ima vlaganje v gospodarsko družbo.

»Pri nogometu gre za kulturo, identiteto in skupnost,« je pojasnil slavni Nemec, ki se je nogometnega posla do potankosti naučil pri bavarskemu velikanu, simbolu poslovne discipline in reda ter športnih uspehov. V letih do 2021 do 2023 je bilk prvi mož Bayerna.

Bordeaux je zaradi izgube tekmovalnih licenc nazadoval iz druge lige v četrto (Championnat National 2), ki je amaterska. Trenutno je na 4. mestu z 11 točkami zaostanka za vodilnim, ki edini napreduje.