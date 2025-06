Olympiakos se je vdal, najstnik je odšel na otok za rekordno odškodnino

Mladi grški nogometni reprezentant Haralampos Kostulas se seli iz domačega Olympiakosa in bo kariero nadaljeval na Otoku. Angleški prvoligaški klub Brighton je za 18-letnega Grka odštel 35 milijonov evrov, Kostulas pa bo s klubom podpisal petletno pogodbo.

»Haralampos je izjemen mlad igralec in veseli smo, da prihaja v Brighton,« je dejal trener galebov Fabian Hürzeler.

»Želi igrati v premier league in navdušeni smo nad tem, kaj lahko prinese ekipi. Ponudil nam bo različne možnosti v napadu in veselimo se, da mu bomo pomagali pri prilagajanju na novo okolje,« je dodal nemški trener, ki je minulo sezono klub popeljal do osmega mesta v angleškem prvenstvu.

Kostulas je bil del ekipe Olympiakosa, ki je minulo sezono osvojila dvojno zmago v ligi in pokalu, in na 35 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel sedem golov in dve podaji.

Grk je tretja okrepitev Brightona po koncu sezone po prihodu krilnega igralca Sunderlanda Toma Watsona in južnokorejskega najstnika Yoon Do-younga.