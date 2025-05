Pavlinov šef izgubil živce: To sem naredil, ker mi ni vseeno

Nottingham Forest, nekdanji evropski prvak, se vrača na pota stare slave in bo v naslednji sezoni po dolgem času zaigral v evropskem tekmovanju. Toda po včerajšnji tekmi, ko je proti odpisanemu Leicestru igral samo 2:2 in si močno zmanjšal možnosti za nastop v ligi prvakov, je zavladalo razočaranje, muhastemu lastniku kluba Evangelos Marinakis pa so popustili živci in je pritekel na igrišče ter se verbalno znesel nad trenerjem Nunom Espiritom Santom.

Grški mogotec je bil rdeč od jeze zaradi nesporazuma med zdravniško službo in trenersko ekipo, zaradi katere je moral Taiwo Awoniyi igrati poškodovan. Igralec se je namreč poškodoval, ko je trčil v vratnico, ko je zadrsal, da bi dosegel gol. Zdravniki so ga pregledali in mu dali zeleno luč, nakar je trener opravil zadnjo menjavo. Ko se je izkazalo, da Awoniyi ne more nadaljevati, je bilo prepozno in Forest je ob koncu neuspešno napadal z igralcem manj.

Marinakis, ki je tudi šef nekdanjega slovenskega reprezentanta Mirana Pavlina, ki v klubu opravlja funkcijo tehničnega direktorja, je kasneje pojasnil svoje obnašanje. »Danes je naš dan za veselje. Po 30 letih bo Nottingham spet igral v Evropi, kar sem obljubil navijačem, ko smo se uvrstili v premier league. Dve tekmi pred koncem pa moramo verjeti in sanjati o ligi prvakov. Zelo smo ponosni na Nuna in ekipo, ampak vsi smo bili jezni zaradi poškodbe Taiwa ter napake, ki se je zgodila zaradi slabe komunikacije. Moja reakcija je bila naravna, razkriva strast, ko jo imamo vsi v klubu,« je povedal Marinakis, tudi predsednik Olympiakosa, ki je v Anglijo prišel leta 2017.

Nottingham bo še gostoval pri West Hamu in gostil Chelsea. Trenutno je sedmi na lestvici, a ima le dve točki manj kot četrti Manchester City in točko manj kot Chelsea in Aston Villa. Najboljših pet angleških ekip se uvrsti v ligo prvakov.