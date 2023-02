Ošibljeni Parižani prešibki za Monaco

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v letu 2023 v hudi krizi. V 23. kolu francoskega nogometnega prvenstva so na gostovanju pri Monacu izgubili še četrtič po novem letu. Dvakrat so v ligue 1 izgubili proti Lensu in Rennesu, še v pokalni osmini finala v Marseillu, tokrat pa je bil usoden Monaco s 3:1.

Gostitelji so takoj povedli z 2:0, zadela sta Aleksander Golovin (4.) in Wissam Ben Yedder (18.). Šestnajsletni Warren Zaire-Emery je v 39. minuti Parižanom vrnil nekaj upanja, vse pa je zapečatil Ben Yedder, podajalec pri prvem golu, v prvi minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu. Zdaj je v prvenstvu že pri 14 golih. Za PSG je denimo igral tudi neizkušeni, 17-letni El Chadaille Bitshiabu, in bil krivec za drugi zadetek. Parižane pa je na jutro dvoboja ošibil tudi črevesni virus.

PSG je igral brez poškodovanih Kyliana Mbappeja, Lionela Messija, Renata Sanchesa, Nordija Mukieleja in Marca Verrattija, v torek pa ga čaka uvodna tekma osmine finala lige prvakov proti Bayernu.

Vrstni red: PSG 54, Monaco 47, Marseille in Lens po 46, Rennes 40, Lille 38, Nice 37, Lorient 36, Lyon 32, Reims in Clermont po 30, Toulouse 29, Nantes 25, Brest in Montpellier po 20, Troyes 19, Strasbourg in Ajaccio po 18, Auxerre 14, Angers 9.