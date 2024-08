Osimhen pred De Bruynom, Haalandom, Salahom

V četrtek se bo iztekel prestopni rok v Angliji, kjer je že tri leta zapored največji zapravljivec Chelsea. To poletje je za okrepitve že porabil 241 milijonov evrov. Ampak klub s Stamford Bridgea še nima dovolj. Za 46 milijonov evrov naj bi iz Napolija pripeljal nigerijskega zvezdnika Victorja Osimhena.

Toda napadalec, ki je v serie A na 133 tekmah dosegel 76 golov, zahteva astronomsko plačo – pol milijona funtov (590.000 evrov) na teden! Če bo do dogovora prišlo, bo postal najboljše plačani igralec v premier league. Zdaj je to Kevin de Bruyne, ki pri Manchester Cityju tedensko prejema 470.000 evrov. Na drugem mestu je njegov soigralec Erling Haaland s 442.000 evri.

Kevin de Bruyne in Erling Haaland sta najbolje plačana igralca v Angliji. FOTO: David Klein/Reuters

Za njima sta Casemiro (Manchester United) in Mohamed Salah (Liverpool) s po 410.000 €, po 380.000 € na teden zaslužijo Romelu Lukaku (Chelsea, v zadnjih dveh sezonah je bil posojen Interju in Romi), Raheem Sterling (Chelsea) in Marcus Rashford (Manchester United).

Osimhena naj bi v Neaplju, kjer je trener Antonio Conte, zamenjal Lukaku. Chelsea pa naj bi Manchester Unitedu za Jadona Sancha ponudil Sterlinga in Bena Chilwella.

Enzo Maresca ima sladke skrbi pri izbiri enajsterice. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Trenersko delo pri Chelseaju, ki ga poganja denar ameriškega mogotca Toda Boehlyja, je poleti prevzel Italijan Enzo Maresca. Modri so včeraj kar s 6:2 v gosteh premagali Wolverhampton, v drugem polčasu je hat-trick dosegel 22-letni Noni Madueke.