Slovenci na Norveškem: treba bo premagati tudi tradicijo in sodnika

Pred slovensko nogometno reprezentanco je eden od najzahtevnejših izzivov zadnjih let, dvojno gostovanje v Uefini ligi narodov na relaciji Ljubljana-Oslo-Almati-Ljubljana. Slovencem kaže dobro, po dveh kolih skupine B3 kotirajo na vrhu skupaj z Norvežani in prav Vikingi bodo drevi (20.45) naslednji tekmeci reprezentance, ki jo vodi selektor Matjaž Kek.

Janža, Čerin, Mlakar in Celar imajo v kartoteki po en rumeni karton, v primeru novega opomina bi izpustili nedeljsko tekmo v Almatiju.

Norveška in Kazahstan na svojih štadionih nerada izgubljata, težko bo uresničiti želje slovenskih navijačev po štirih osvojenih točkah, s katerimi bi se naši nogometaši približali končnemu prvemu mestu v skupini lige narodov B3. Računanje je odveč, najprej bo treba preživeti obisk izjemno akustičnega štadiona Ulevaall, na katerem Slovenci še niso zmagali.

Spomin na zadnje tri tekme z Vikingi je lepši

Spomin na zadnje tri medsebojne tekme z Vikingi je lepši od začetnih »stikov« ekip ob koncu 90. let prejšnjega stoletja – v zadnji tekmi v Stožicah (septembra 2022) so gostitelji celo prvič premagali severnjake, nemočen je bil tudi sloviti Erling Haaland. Napadalec Manchester Cityja bo danes dodatno motiviran, gotovo želi utišati domače kritike, ki mu očitajo manj motivirano igro kot v angleški premier league, zanesljivo čaka Jako Bijola in Vanjo Drkušića eden od najzahtevnejših izzivov v njuni karieri srednjih branilcev.

Erik janža v akciji. FOTO: Voranc Vogel

»Lahko se le strinjam z vami. V resnici komaj čakam na spopad s Haalandom, o tem se tudi z Jako veliko pogovarjava. Garati bo morala celotna enajsterica, seveda pa bodo najvidnejši prav najini dvoboji z njim,« je potrdil Drkušić, ki je poleti okrepil Crveno zvezdo kot posojeni član Zenita.

Kopasić namesto Cesarja

Selektor Kek ni vajen posegati v enajsterico, zato ne gre pričakovati drastičnih sprememb kljub številnim odsotnim imenom, ki jih včeraj popoldne ni bilo na letalu slovenske odprave za Oslo. Kek je poslal septembra na desni bok Davida Brekala, ki ga tokrat ni zraven, morda bo dobil priložnost še en poklicni štoper Kenan Bajrić, ki v zadnjem času pozna vonj po vrhunskem nogometu v ligi prvakov, kar je pomembno. Če bi Kek potegnil nazaj bolj ofenzivnega Petra Stojanovića, bi vendarle posegel v svoj koncept igre močneje kot v primeru le enega »novinca« v enajsterici.

Luka Brkljača ostaja del reprezentance. FOTO: Voranc Vogel

Zanimivo bo spremljati sodelovanje Benjamina Šeška in (najbrž) Andraža Šporarja v napadu gostov, kot tudi uspešnost distribucije žog, ki jih bodo poskušali spraviti do njiju soigralci. Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik namreč v klubih ne igrata v tako dobri formi kot poleti na euru v Nemčiji.

18.134 navijačev je pritegnila v Oslu zadnja medsebojna tekma Norveške in Slovenije.

Določene težave imajo tudi gostitelji, njihov najboljši oziroma najbolj ustvarjalen nogometaš Martin Ødegaard (Arsenal) je namreč že dlje poškodovan, na položaju »desetke« bi lahko dobil priložnost 25-letni Kristian Thorstvedt, ofenzivni vezist Sassuola v serie B. Norvežani so namreč septembra doma premagali Avstrijce prav v postavitvi 4-3-1-2, prej so dolgo igrali v podobnem modelu 4-3-3.

Jasmin Kurtić se ne boji Norvežanov. FOTO: Voranc Vogel

Slovenci so prenočili v Oslu, zadnji trening pred tekmo pa so že včeraj dopoldne opravili na Brdu pri Kranju. Zamisli selektorja Keka je poskušal implementirati v prakso analitik Dejan Kopasić, ki je na igrišču zamenjal trenerja Boštjana Cesarja. Slednji je včeraj namesto v Oslo poletel v Istanbul na sestanek z Adžunom Ilidžalijem, turškim vlagateljem v NK Maribor, in je zaključil svojo zgodbo v selekciji A. Kondicijski trener Luka Brkljača je v nasprotju z govoricami za zdaj ostal v Kekovem štabu.

Postavi_Norveska Slovenija

Slovenci bodo drevi igrali tudi proti tradiciji. Ne gre le za to, da v Oslu še niso zmagali, še slabše se jim je godilo, kadar je tekme vodil litovski sodnik Manfredas Lukjančukas. Slovenske ekipe imajo namreč z njim porazno bilanco 0-0-4, to sta nazadnje občutila tudi Maribor in Celje. Prvi je letos izgubil z Djurgardnom, Celjani pa lani z Maccabijem. Uefa je tik pred zdajci zamenjala drevišnjega kontrolorja sojenja – odpadel je Carlos Velasco Carballo, sojenje bo nadzoroval prav tako znani nekdanji španski sodnik Alberto Undiano Mallenco. Še to: Janža, Čerin, Mlakar in Celar imajo v kartoteki po en rumeni karton, v primeru novega opomina bi izpustili nedeljsko tekmo v Almatiju.