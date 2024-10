Čeferin in Al-Khelaifi utrdila sodelovanje najmanj do leta 2033

Evropska nogometna družina je utrdila skupna prizadevanja za enoten koncept razvoja nogometa v naslednjih letih. Evropska nogometna zveza (Uefa) in Združenje evropskih klubov (ECA) sta namreč objavila podaljšanje veljavnosti Memoranduma o soglasju, ki gradi njuno dolgoletno partnerstvo, do leta 2033. Sporazum, podpisan med 31. generalno skupščino ECA v Atenah, nadgrajuje Memorandum o soglasju, podpisan na 30. generalni skupščini ECA v Berlinu, in utrjuje okvir sodelovanja med Uefo in ECA. Uefa zastopa 55 članic, torej nacionalnih nogometnih zvez, ECA pa preko 700 klubov iz teh 55 držav. Dokument sta podpisala predsednika obeh združenj – Aleksander Čeferin in Nasser Al-Khelaifi.

Uefa in ECA sta namreč v preteklem letu dosegli pomembne dogovore o ključnih nogometnih temah, vključno s povečanjem denarja za klube, ki ne sodelujejo v Uefinih klubskih tekmovanjih za cikel 2024–2027, in sicer s 4 % na 7 % predvidenih prihodkov (4,4 milijarde evrov), torej gre za skupno 308 milijonov evrov na leto (prej 176 milijonov evrov) za klube, ki ne sodelujejo v evropskih tekmovanjih (plus dodatnih 132 milijonov evrov klubom, ki se ne prebijejo skozi kvalifikacije).

Aleksander Čeferin in Nasser Al-Khelaifi leta 2022 v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Obe organizaciji sta sodelovali tudi z združenjem Football Supporters Europe pri znižanju cen vstopnic za gostujoče navijače v moških klubskih tekmovanjih za sezoni 2024/25 in 2025/26. ECA in Uefa bosta nadaljevali tudi s partnerstvom v skupnem podjetju UEFA Club Competitions SA, ki je odgovorno za upravljanje komercialnih vidikov Uefinih klubskih tekmovanj.

Večji pomen klubskih tekmovanj Uefe v svetu

»Naše partnerstvo z ECA je temelj vključujočega, trajnostnega in dinamičnega ekosistema, ki koristi celotni evropski nogometni piramidi. Skupaj smo zavezani povečanju pomena klubskih tekmovanj Uefe v svetu, hkrati pa zagotavljamo, da klubi vseh velikosti v vseh regijah še naprej uspevajo tako na igrišču kot izven njega,« je komentiral podaljšanje sodelovanja Aleksander Čeferin.

»Prenovljeni memorandum je podaljšanje našega partnerstva do leta 2033 – to je fantastična novica za vse evropske klube, za prihodnjo stabilnost in rast evropskega nogometa. Ker ECA premore več kot 715 klubov vseh velikosti v 55 državah po Evropi, smo veseli, da lahko poglobimo naš zaupanja vreden odnos z Uefo kot edinim predstavniškim organom klubov v Evropi,« je dodal Nasser Al-Khelaifi.