Padalec bi v Münchnu skoraj povzročil tragedijo

Za las zgrešil gledalce in pristal na igrišču

Na tribune je padlo več predmetov, nekateri so za las zgrešili tudi francoskega selektorja, ki so ga televizijske kamere ob začetku tekme skupinskega dela med Francijo in Nemčijo posnele, kako je stekel na svojo klop. Padalec je namreč zadel žice kamere, ki je povezana s streho objekta.»Verjetno bi se lahko končalo veliko slabše. Z naše strani je to nesprejemljivo. Vse je zdaj v rokah policije in lokalnih oblasti,« je dejal predstavnik za stike z javnostjo pri nemški reprezentanciEvropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila, da je oskrbo v bolnišnici potrebovalo »več ljudi«. Dodali so, da je šlo za »lahkomiselno in nevarno dejanje« in da je primer v rokah lokalnih oblasti.»Mi kot Nemška nogometna zveza to seveda obsojamo, saj ni ogrozil le sebe, temveč tudi druge in jih tudi poškodoval,« je dodal Grittner.Na padalu protestnika je bil izpisan slogan »KICK OUT OIL!« (Brcnimo ven nafto, op. a.) in ime organizacije Greenpeace. Po tem, ko je trčil z žicami, je padalec izgubil nadzor in namesto proti zelenici zavil v smeri tribune, kjer je za las preletel gledalce in nato vendarle pristal na igrišču. Pomagala sta mu nemške reprezentantain, preden so ga pod svoje okrilje vzeli reditelji in zdravstvena služba, ki mu je nudila prvo pomoč.Greenpeace se je sicer že večkrat lotil Uefe zaradi sodelovanja z ruskim energetskim gigantom Gazpromom. Leta 2013 so protestniki prekinili tekmo lige prvakov v Baslu in s strehe stadiona razvili transparent, ki je omenjal rusko nafto in Gazprom, ki je bil takrat pokrovitelj gostujočega kluba Schalkeja iz nemškega Gelsenkirchna. Greenpeace je po tem, ko je Uefa kaznovala Basel zaradi pomanjkljivega varovanja, nakazal denar dobrodelni organizaciji, ki jo podpira švicarski klub.Uefa je v torkovi izjavi za javnost vnovič poudarila, da se tudi med izvedbo letošnjega turnirja skupaj s svojimi partnerji zavzema za »trajnost« in da so v tej smeri podprli veliko pobud, ki se borijo za zmanjšanje ogljičnega odtisa.