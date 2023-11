Pariška drama: odločitev o enajstmetrovki je bila napačna

Pariški nogometni večer na Parku Princev s srhljivim zaključkom dvoboja lige prvakov, ki si ga ja v družbi prvega moža domačega kluba Nasserja Al-Khelaifija ogledal tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, je pošteno razburil privržence Newcastla. Kontroverzna odločitev poljskega sodnika Szymona Marciniaka ob podpori rojaka v VAR sobi Tomasza Kwiatkowskega za enajstmetrovko v sodnikovem dodatku, po odboju od noge je žoga v roko zadela Tina Livramenta, je bila napačna. Tako je zatrdil nekdanji sodnik Mark Clattenburg, ki je bil še bolj neposreden.

»Pri Newcastlu imajo prav, da se počutijo ogoljufane. Odločitev sodnika je bila povsem v nasprotju s smernicami Uefa. Igralec z roko ni vplival na to, da bi bil večji,« je ocenil nekdaj najboljši sodnik na svetu. Gnev sta preko družbenih omrežij zlila tudi nekdanja zvezdnika Newcastla in angleške reprezentance Alan Shearer in Michael Owen.

»Naredi mi j..... uslugo, človek. Kakšen k....,« je bil besen Shearer. »Nikoli v zgodovini to ni bila enajstmetrovka,« je zapisal Owen.

Parižane je pred izpadom iz lige prvakov v 98. minuti rešil Kylian Mbappe, a v skupini F je še vse odprto v bitki za drugo mesto. Le Borussia Dortmund (10 točk) je že napredovala. V zadnjem kolu bo PSG (7) gostoval pri Borussii, Newcastle (5) pa bo gostil Milan (5).