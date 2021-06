Parma potrdila vrnitev Supermana, Gattuso že zapustil Firence

Gattuso po 24 dneh ni več trener Fiorentine

Na Apeninskem polotoku se je uresničilo tisto, kar se je napovedovalo že nekaj dni. Legendarni italijanski nogometni vratarbo kariero nadaljeval tam, kjer jo je začel, v kolektivu Parme. Predstavniki italijanskega drugoligaša so danes prek družbenih omrežij potrdili »vrnitev supermana​«.»Vrnil se je tja, kamor spada. Vrnil se je domov. SupermanReturns,« je možno prebrati sporočilo, ki so ga danes na Twitterju objavili iz službe za odnose z javnostmi pri Parma Calcio ter ga pospremili s ključnikom Vrnitev Supermana.Če je verjeti najbolje informiranim italijanskim medijem, je 43-letni Buffon podpisal dvoletno pogodbo s Parmo, ki bo v novi sezoni igrala v drugi ligi. Član Parme je tudi slovenski reprezentant. Po koncu prve sezone v dresu Parme pa se bo Buffon lahko odločil za prekinitev sodelovanja brez posledic.Osnovni cilj je seveda, da si bo Parma z Buffonom v vratih priborila vrnitev v elitno serie A. Buffon je v dresu Parme s 17 leti, devetimi meseci in 22 dnevi debitiral v elitni italijanski ligi novembra 1995. Leta 2001 se je preselil k Juventusu za takrat rekordnih 52,88 milijona evrov. Buffon se je prejšnje poletje vrnil k Juventusu, potem ko se je vmes za kratek čas preizkusil še pri Paris Saint-Germainu.Buffon, ki je v karieri osvojil številne lovorike, z reprezentanco, za katero je zbral kar 176 nastopov, je leta 2006 postal tudi svetovni prvak, je imel tudi druge ponudbe, denimo Barcelone in Reala Madrida, a se je odločil za Parmo, za katero je doslej v karieri odigral 220 tekem.Italijanski nogometni prvoligaš Fiorentina se je po zgolj 24 dneh razšel z, ki so ga za trenerja potrdili 25. maja. Po zgolj treh tednih so prišli do spoznanja, da skupna pot ni mogoča. V ozadju naj bi bilo nezadovoljstvo trenerja s politiko kluba na področju prestopov.Nekdanji trener Milana je nazadnje leto in pol vodil Napoli, s katerim je v zadnji sezoni pristal na petem mestu. Z Napolijem je kot trener osvojil italijanski pokal 2020.