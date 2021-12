Pele bo praznike preživel v domači oskrbi

»Kot sem obljubil, bom božič preživel doma z družino,« je na twitterju zapisal 81-letni Pele in k temu pripel svojo nasmejano fotografijo. Zdravniki so Peleju v začetku septembra odstranili rakavo tvorbo na debelem črevesu. Po posegu se je v bolnišnici zdravil mesec dni, 8. decembra pa se je za 14 dni vrnil v bolnišnico Albert Einstein v Sao Paulu.

To pa niso bile edine zdravstvene težave tega legendarnega Brazilca. V preteklosti je moral prestati več operacij kolka, imel je težave s hrbtenico in kolenom. Pred dvema letoma so mu ob vnetju sečil odkrili in nato odstranili tudi ledvični kamen.

Pele velja za legendo brazilskega in svetovnega nogometa in enega izmed najboljših nogometašev vseh časov. Z Brazilijo je kar trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka (1958, 1962, 1970), na 92 reprezentančnih tekmah pa je dosegel 77 golov in je še vedno najboljši reprezentančni strelec Brazilije. Je med četverico v zgodovini, ki so dosegli gol na štirih različnih svetovnih prvenstvih.