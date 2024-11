Pijančeval je, a je bil sladek in je imel denar

Napovedovali so mu zelo uspešno kariero, ko je bil pri Ajaxu ob Zlatanu Ibrahimoviću, Wesleyju Sneijderju, Rafaelu van der Vaartu in drugimi eden od vodilnih igralcev slovitega amsterdamskega kluba, a Andy van der Meijde je raje izbral sladko in burno življenje. Zdaj, ko je že ducat let upokojeni nogometaš, je 45-letni bočni branilec s slikovitimi besedami razkril, zakaj ni bil še boljši, zakaj ni dosegel še več.

»Ko sem bil v Interju, sem se zapijal vsak večer. Nogomet je bil tretja, četrta stvar v življenju, Zaslužil sem veliko milijonov evrov, a sem bil popolnoma nor,« je bil iskriv in še zabelil svoje uživaško poglavje. »Naredil sem napako. Kot nogometaš sem imel vse, kar si ženske zaželijo. Bil sladek, bogat in imel ogromen penis,« se je pohvalil nogometaš s 17. nastopi za nizozemsko reprezentanco. Igral je tudi za Everton in PSV Eindhoven.