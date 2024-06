Piko na sezono je postavil disciplinski sodnik

Črto čez nogometno sezono 2023/24 je kot zadnji potegnil še disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič. Imel je polne roke dela, saj je združil zadnje kolo in finale pokala Pivovarna Union. Najslabše sta jo odnesla največja osmoljenca sezone, pokalni prvak Rogaška, ki je povrhu tudi ostala brez tekmovalne licence in se je že poslovila od tekmovanj v najvišjih državnih ligah, ter Koper, ki je ostal brez uvrstitve v kvalifikacije za konferenčno ligo.

Epilog pokalnega finala je naslednji: Rogaške je bila zaradi rdečega kartona in rumenih najprej ob 480 evrov, nato je zaradi nešportnega in neprimernega ravnanja navijačev – žaljivega skandiranja zoper NZS in prižiganja bakel – prejela dodatnih 1100 evrov kazni. Finalna poraženka Gorica bo v seštevku kartonov in neprimernega skandiranja navijačev plačala 1400 evrov.

Koprčani so si prislužili 2000 evrov kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Blagajno NZS pa bodo napolnila še Mariborčani in Sobočani. Prvi bodo plačali 700 evrov, drugi pa 350 evrov.