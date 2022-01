Pique na twitter takoj po tekmi, komentiral tudi sporno 11-metrovko Reala

Eno glavnih vlog je odigral branilec Barcelone Gerard Pique, ki je s soigralci remiziral v Granadi, ta je izenačujoči gol proti deseterici Kataloncev dosegla v enem zadnjih napadov rednega dela tekme. Pique je le kakšno uro po tekmi na twitterju že komentiral dogodke s štadiona Los Carmenes.

»Dobro bi bilo, da tisti, ki se pritožujete nad tem, da bi moral biti izključen, veste, da sem tekmo sklenil brez rumenega kartona, zato se pred začetkom pritoževanja raje pozanimajte. Je tako @2010MisterChip? Objavite sodniški zapisnik takoj, ko boste lahko!« je objavil Pique.

Kakšno uro kasneje je bil spet aktiven, ko se je odzval na oster protest Valencie, ki se je obregnila nad sporno dosojeno enajstmetrovko med obračunom z madridskim Realom na štadionu Santiago Bernabeu. Real je v 43. minuti povedel z golom Karima Benzemaja, potem ko je velikodušno dosojeno najstrožjo kazen kraljevemu klubu priigral brazilski vezist Casemiro. Real je tekmo odločil z goloma Viniciusa Juniorja v 52. in 61. minuti, nato je 11-metrovko dobila tudi Valencia, Goncalo Guedes sicer ni zadel, a je v mrežo pospravil odbitek, končni rezultat pa je v 88. minuti postavil Benzema.

»Ti ropi v Madridu se počasi že ponavljajo,« so zapisali na uradnem profilu Valencie na twitterju, kjer so vse skupaj primerjali s priljubljeno špansko serijo La Casa De Papel. Pique je netopirjem svetoval, da naj »ne bodo preglasni«, ker jih bo hitro doletela kazen. Real Madrid in Barcelona se bosta za nameček pomerila sredi prihodnjega tedna v Savdski Arabiji, kamor na tekmo polfinala španskega superpokala potujeta tudi Atletico Jana Oblaka in Athletic Bilbao.

Javno obelodanil plačo

Pique je nedavno na twitterju sicer tudi objavil izpisek svojega bančnega računa, iz katerega je razvidno, da mu je klub 30. decembra lani nakazal 2.328.884,39 in pripisal, da je to druga polovica plače za leto 2021. Štiriintridesetletni nogometaš, ki je številko svojega računa seveda prikril, se je na ta način odzval na ocene znanega španskega športnega novinarja, ki je menil, da je dohodek evropskega in svetovnega prvaka v Barceloni precej višji, je v soboto poročala nemška tiskovna agencija dpa.

»Malo bolj se spoštujte,« je še zahteval Pique. Novinar Lluis Canut je v četrtek na športni televiziji Esport3 govoril o bistveno večjih plačah nogometašev Barcelone, ob Piqueju je imenoval tudi Sergia Busquetsa, Jordija Albo in Samuela Umtitija, pri tem pa za svoje trditve ni navedel vira.

Na poročanje se je odzvala tudi Barcelona. »Navedeni zneski so napačni in ne ustrezajo klubski realnosti. Zneski so opredeljeni kot fiksni prihodki, čeprav gre vedno za variabilne, ki jih praktično nikoli ni možno zaslužiti,« so zapisali v klubu. Barcelona s krizo in visoko zadolženostjo še kar polni časopisne stolpce na Iberskem polotoku. Klubski dolg naj bi znašal kar 1,35 milijarde evrov, zato mora klub v procesu sanacije financ spoštovati omejitev sredstev za plače nogometašem.