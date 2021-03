Plenković sprejel Čeferina

Predsednik Evropske nogometne zvezeje bil včeraj na poslovnem obisku na Hrvaškem, kjer ga je na sedežu vlade v Banskih dvorih sprejel hrvaški premierAleksander Čeferin je v družbi hrvaškega premiera, ministra za finance, ministrico za turizem in športn predsednika Hrvaške nogometne zvezegovoril o nadaljnjih vlaganjih v nogometno infrastrukturo in o podpori pri gradnji novega nacionalnega stadiona in pri obnovi obstoječih stadionov v državi.Andrej Plenković je na sestanku poudaril dobro delo hrvaške vlade, ki je samo v letu 2019 sofinancirala 15 projektov, povezanih z nogometno infrastrukturo, njihova skupna vrednost pa je znašala 5,7 milijona kun oziroma skoraj 900.000 evrov.»Zahvaljujem se premieru Plenkoviću za organizacijo tega sestanka z ministrom Marićem in ministrico Brnjacevo. Smatram ga kot zelo pomembnega za nadaljnji razvoj nogomet in še posebej infrastrukture na Hrvaškem. Vesel sem, da je vlada pokazala razumevanje za številne ekonomske, zdravstvene in druge koristi, ki jih nogomet prinese družbi, kot tudi zanimanje za izzive, s katerimi se soočamo v največji športni organizaciji v državi. Ponosen sem, da imamo v predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu velikega prijatelja hrvaškega nogometa,« je dejal Šuker.Predsednik Uefe in predsednik HNZ sta sicer pred dnevi izpeljala skupen projekt , ko so se nogometne legende Hrvaške in Slovenije pomerile na dobrodelni tekmi, izkupiček pa je bil namenjen žrtvam potresa v Petrinji.