Čeferin: Šlo je za sporočilo, da smo Slovenci in Hrvati prijatelji

»Petrinja deluje huje kot po vojni, porušena je do tal«

Radenko Mijatović, Davor Šuker, Aleksander Čeferin in Robert Markt (Rdeči križ). FOTO: M24.si

Slovenska selekcija, stojijo (z leve) Radosavljević, Mijatović, Ačimović, Barišić, Cesar, Novaković, Ilić, Pavlin, Čizmić, A. Vrhovec in Džanan, čepijo (z leve) S. Vrhovec, Sojer, Brečko, Čeferin, Vesel, Prelogar, Gliha, Beguš in Volk. FOTO: Ronald Goršić/Cropix



Akciji za oba gola začel Gliha, strelca Novaković in Aćimović

Strelca golov Milivoje Novaković in Mile Aćimović v družbi Boštjana Cesarja, levo Aleksander Čeferin in Miran Pavlin. FOTO: Ronald Goršić/Cropix

Čeferin (na fotografiji) in Šuker sta se dogovorila za tekmo v Petrinji že nekaj ur po potresu. FOTO: M24.si

Mišo Brečko med akcijo na desnem boku. FOTO: Ronald Goršić/Cropix

Konec tedna se je potrdilo, da v nogometni družini ne poznajo državnih meja ali drugih ovir za dobro sodelovanje. Dobrodelna tekma hrvaških in slovenskih nogometnih legend, kot so poimenovali lep dogodek v Petrinji, je bila zanimiva, zadovoljna sta bila tudi pobudnika akcijeinGledalci pred TV-zasloni so videli privlačno merjenje moči med Slovenijo in Hrvaško in lep iztržek sredstev za obnovo nesrečnega mesta, ki ga je decembra prizadel potres. Predsednik Uefe Čeferin je hrvaškemu Rdečemu križu izročil ček v višini 50.000 evrov, prvi mož hrvaške zveze (HNS) Šuker je tamkajšnji podzvezi daroval 200.000 kun (26.000 evrov), predsednik NZSje lokalnemu klubu Mladost Petrinja v imenu NZS podaril 5000 evrov.»Dogodek je bil zelo dobro sprejet. Naš namen ni bil le igranje nogometne tekme, bolj je šlo za dobrodelnost, a tudi pomembno sporočilo, da smo Slovenci in Hrvati v prijateljskih odnosih, da naroda nista sprta zaradi meje ali česa drugega. Morda smo si s Hrvati podobni bolj kot s komer koli drugim, Hrvati premorejo le več nacionalnega ponosa kot mi,« je ocenil Čeferin, ki ob pogledu na porušeno mesto ni ostal ravnodušen.»Petrinja deluje huje kot po vojni, porušena je do tal, središče mesta je zaprto in nihče ne sme vanj, saj se lahko stavbe podrejo, zato so prebivalci nastanjeni v posebnih kontejnerjih,« je Čeferin opisal razmere v mestu, v katerem je nekaj dni pred silvestrovim umrlo sedem ljudi, 26 pa je bilo ranjenih.Tekma, ki je trajala dvakrat po 35 minut, je požela veliko pozornosti. Logično, svoje znanje so kazali nekdanji asi madridskega Reala, Milana in Liverpoola, številni nekdanji slovenski reprezentanti so potrdili, da imajo v nogah še nekaj dinamita. »Ključno je, da smo prek nogometa utrdili vezi s prijatelji. Rezultat je nepomemben. Saj je lepo zmagati, toda Šuker mi je že dva dni pred tekmo sporočil, naj se ne obremenjujemo z rezultatom,« je dodal Čeferin.Razplet? »Naj se ponovi scenarij 24. marca v Stožicah!« si je rekel slovenski selektor, ki si je ogledal spektakel v družbi hrvaškega kolega. Hrvati so povedli z bele točke, ko je Šuker matiral(»Prekršek je bil storjen najmanj meter zunaj kazenskega prostora,« je zatrdil Čeferin), nato je prišlo do zasuka.Akciji za oba gola je začel. Najprej je iz desnega kota zadel glavo svojega naslednika na čelu selekcije U-21, ta je meril proti oddaljeni vratnici, žogo pa je preusmeril v mrežo. Nato je Gliha z levega boka poslal odličen predložek (v mlajših selekcijah je pogosto igral na boku), Novaković je žogo s prsmi odložil Ačimoviću, ki je z evrogolom v levi zgornji vratarjev kot postavil končnih 2:1. Tudi novinar Večernjega lista je priznal, da je »treba biti objektiven in priznati Slovencem, da so bili boljši, saj sta vratarja Mrmić in Pletikosa preprečila višji poraz«.