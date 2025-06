Po bratovih stopinjah, Slovencem se je izognil

V trenutno najbolj znani angleški nogometni družini, v kateri je prvo ime 21-letni Realov zvezdnik Jude Bellingham, niso izmišljali tople vode in so izbrali klub, kjer bo svoje nogometno znanje brusil Judov dve leti mlajši brat Jobe Bellingham. Izbrali pa so Borussio Dortmund, pri kateri je Jude postal igralec najvišjega razreda.

Najboljši nogometaš sezone 2024/25 v drugi angleški ligi (championship) je že ob prestopu prekosil slavnega brata, saj je Borussia plačala njegovemu dosedanjemu klubu Sunderlandu 32 milijonov evrov odškodnine, še dodatnih pet milijonov evrov bi navrgli bonusi. Jude je nemškega velikana leta 2020 stal 22 milijonov evrov, a je Borussia zanj iztržila 105 milijonov evrov ob prestopu v Real.

Jobe je s prestopom v Dortmund na hitro opravil tudi z evropskim prvenstvom do 21 let na Slovaškem. Trener Borussie Niko Kovač ga je takoj želel v moštvu, ki bo igralo na klubskem svetovnem prvenstvu, zaradi česar bo izpustil Euro in tudi soočenje s slovenskimi upi. Slovenija se bo na Slovaškem pomerila z Anglijo v nedeljo.