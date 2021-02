Po debitantskem golu v nakup pregrešno dragega jeklenega konjička

Mladi nogometaš Barcelonesi je po uspešnem koncu tedna in premiernem zadetku za člansko moštvo omislil nagrado v obliki pregrešno dragega jeklenega konjička.21-letni Portugalec je na nedeljski prvenstveni tekmi dosegel odločilni gol za zmago nad Betisom, ki pa je bil hkrati tudi njegov prvi v dresu katalonskega velikana.Trincao je dosežek proslavil na poseben način, saj se je nagradil z nakupom avtomobila Lamborghini Huracan EVO, katerega vrednost presega 250.000 evrov.Gre za izjemno vozilo, ki proizvede 640 konjskih moči in od nič do sto kilometrov pospeši v manj kot treh sekundah. V Španiji se s tem vozilom lahko pohvali le peščica ljudi, saj so jih v preteklem letu prodali le devet.Moštvo Barcelone je po slabšem začetku sezone ujelo pravo formo in se v prvenstvu po zaslugi šestih zaporednih zmag dvignilo na drugo mesto, Katalonci pa so v igri še za osvojitev pokalnega naslova in lige prvakov.