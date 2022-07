Po kratkem premirju prvo dejanje vročega tedna v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Kljub menjavi na predsedniškem mestu pri Olimpiji nič novega – evropske tekme ostajajo nebodigatreba, navijače bolj vznemirja vprašanje o preživetju kluba. Ta bo na dopoldanski novinarski konferenci predstavil naslednika Roberta Prosinečkega, ki je ob slovesu sicer ocenil, da so njegovi zdaj že bivši varovanci sposobni osvojiti tudi naslov prvaka. Po nekaterih informacijah bo legendarnega Hrvata nasledil trenerski zelenec Albert Riera, nekdanji španski reprezentant in član Liverpoola ter Galatasaraya, ki je pred leti že presenetljivo okusil slovenski nogomet kot član Zavrča in Kopra.