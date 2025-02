Po mundialu v Braziliji so se rodili novi sindikalni turnirji

»V času svetovnega prvenstva nogometašev v Braziliji leta 2014 smo v Kopru organizirali turnir v malem nogometu World Cup Luka Koper kot nekakšno simulacijo mundiala. Na enodnevnem turnirju je med 32 ekipami sodelovalo kar 17 moštev z zaposlenimi iz različnih podjetij. Mnogi so izrazili željo, da bi se v prihodnje še srečevali na nogometnih turnirjih, zato je že aprila naslednje leto zaživela poslovna nogometna liga,« je po desetletju življenja simpatičnega tekmovanja pripovedoval Matevž Brec, predsednik društva SportForum Slovenija, ki se sicer na različne načine ukvarja s promocijo športa.

Matevž Brec je že desetletje na čelu poslovne nogometne lige, s katero ima še velike načrte. Foto Rok Tamše

Majski finale v Kopru

Prvo leto so od aprila do junija organizirali šest turnirjev, na njih je sodelovalo 16 ekip. V nekaterih so bili združeni zaposleni iz več podjetij, ker niso imele dovolj igralcev za lastna moštva. Potem so septembra poslovno ligo razširili še v Ljubljano in na Štajersko, saj se je zanimanje za sodelovanje močno povečalo. »Zdaj je oblikovana ena liga, ekipe sodelujejo na šestih do sedmih turnirjih, ki jih organiziramo po vsej Sloveniji, v Kopru, Radomljah, Mariboru, Kranju, Laškem in Rogozi. V povprečju vsako leto sodeluje okoli 40 ekip, od tega se jih od 20 do 30 udeleži vsakega turnirja v sezoni. To začnemo septembra, letos bo finalni turnir 10. maja v Kopru. Na finalnem dogodku sodeluje osem najuspešnejših ekip po točkah, ki gredo v izločilne boje od četrtfinala naprej; prvi se pomeri z osmim in tako naprej. Preostale ekipe se pomerijo v tekmovanju za poslovni pokal, saj nam je v interesu, da vsi igrajo nogomet. V ospredje ne postavljamo tekmovanja, temveč druženje, povezovanje, če hočete, teambuilding. Za vse, ki se usmerijo v poslovno ligo, poskrbimo, da čim več igrajo,« je pojasnil Brec.

Tudi Nogometna zveza Slovenije je v svojem centru na Brdu gostila dogodke poslovne nogometne lige. Foto arhiv PNL

Sodniki so strogi, pridejo tudi šefi

Tekmovanje, ki je na programu ob sobotah, v glavnem poteka na igriščih z umetno travo na prostem, pozimi so v dvoranah. Ekipe sestavljajo vratar in štirje, včasih tudi pet igralcev v polju, igra se dvakrat po 15 minut. »Urnik tekmovanja podjetjem sporočimo leto dni vnaprej, saj vemo, da si je dandanes precej težko organizirati dejavnosti v prostem času glede na službene in družinske obveznosti, šolske počitnice in vse drugo. Kotizacija za sezono podjetje stane od 900 do 1000 evrov, kdor pa se udeleži le posamičnega turnirja, za prijavnino odšteje 300 evrov. S tem pokrijemo stroške za igrišča in slačilnice, sodnike, hrano in pijačo ter podporno ekipo, ki vodi tekmovanje in poskrbi tudi za foto- in videogradivo. Ker so v nogometu vselej prisotne tudi strasti na igrišču, imajo sodniki navodila, da raje dosodijo kakšen prekršek več kot manj, vsako preklinjanje je kaznovano z rumenim kartonom. Seveda kdaj zavre kri, začne se množično prerivanje, toda na koncu gredo vsi skupaj na pivo in klepet, kar je najpomembneje,« je še razkril Brec.

Navdih za organizacijo tekmovanja je skupaj s somišljeniki dobil tudi v sindikalnih igrah, ki so bile zelo priljubljene v nekdanji Jugoslaviji. »Lepo je videti vodstva podjetij, ki občasno pridejo pozdravit in navijat za svoje ekipe. Nazadnje sta bila na našem turnirju predsednik uprave Gen-I Maks Helbl, ki pogosto tudi igra, in predsednica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec Burgar. Posebej bi se zahvalil tudi Matjažu Marinšku, predsedniku NK Radomlje, ki je od začetka eden glavnih stebrov poslovne lige in nam ves čas pomaga razvijati projekt,« je še povedal sogovornik.

Vsako sezono bolje

Premierno lovoriko za prvaka poslovne nogometne lige je dvignilo moštvo podjetja Zag Conti, ki je v finalu premagalo zasedbo banke Intesa Sanpaolo. Lanska prvakinja poslovne lige je Plastenka iz Radomelj, sicer pa sta v zadnjih letih najuspešnejši ekipi NLB in Slovenskih železnic. »Smo kar uspešni in priznam, da imamo vsako leto visoka pričakovanja, čeprav je tudi za nas to prijetno druženje, med katerim spoznavamo ljudi iz drugih podjetij. Tekmovanje je iz leta v leto kakovostnejše in zahtevnejše. Prav je, da gojimo zdrave športne ambicije, saj ima le tako pravi smisel. Zavzemamo se tudi za pošteno igro, zato smo skupaj z drugimi vodstvu predlagali, naj vzpostavi sistem za preverjanje statusa igralcev – ali so res zaposleni v podjetjih, za katera igrajo. Z veseljem so nam prisluhnili, že letos bo tovrstnih zlorab precej manj. Naši fantje delajo v treh izmenah, pogosto pridejo na turnir po nočni službi ali pa po tekmovanju odidejo naravnost na delo. Za nogomet žrtvujejo svoj prosti čas in prav je, da jim omogočimo pošteno igro,« je povedal Darko Gavrič, vodja nogometašev Slovenskih železnic.

Ekipa Slovenskih železnic je ena najuspešnejših v zadnjih sezonah poslovne nogometne lige. Vodja zasedbe Darko Gavrič ima v rokah pokal. Foto arhiv PNL

Pri selekciji igralcev ima precej zahtevno nalogo, saj ima podjetje kar 7000 zaposlenih. »Imamo neko jedro ekipe, sicer pa se nam pridružijo fantje iz okolja, kjer je tisto soboto turnir. Res je, lahko bi imeli celo več ekip, toda to bi bil že prevelik logistični zalogaj. Pomembno se mi zdi, da se poslovna liga vsako leto izboljšuje, da ima odlične razmere za tekmovanje, da skupaj rastemo,« je še poudaril Gavrič.

Številni kolegi iz službe pridejo podpirat svoje nogometaše, ki v poslovni ligi po vsej Sloveniji zastopajo njihova podjetja. Foto arhiv PNL/Valentina Franza

Poligon za mreženje

Peter Španič skrbi za športne dejavnosti v banki Intesa Sanpaolo, je tudi navdušen nogometaš, ki pogreša sodelovanje v poslovni ligi. »Zadnja leta nismo prisotni, saj nismo mogli sestaviti ekipe. Sodelavcem so igranje preprečile poškodbe in družinske obveznosti, mnogi so dobili otroke. Mlajših kolegov pa ni oziroma niso pripravljeni nameniti prostega časa igranju nogometa na sobotnih turnirjih. Toda pred kratkim smo se odločili, da se bomo znova aktivirali. Kot kaže, bomo moštvo lahko sestavili, čakamo pa še na soglasje uprave, da se prijavimo za tekmovanje v prihodnji sezoni,« je napovedal Španič in o projektu še dejal: »Poslovna nogometna liga je izvrsten poligon za mreženje, spoznavamo druga podjetja, njihovo poslovno miselnost, razmere za delo in drugo. Predlagali smo, da bi na tekmah dodali še družabni oziroma zabavni program po zgledu Kings League, ki ji predseduje nekdanji as Barcelone Gerard Pique. To bi nekoliko zmanjšalo premoč kakovostnejših ekip, ki igrajo na rezultat. Ker gre predvsem za druženje in sprostitev, bi lahko vključili zabavna pravila, ki bi pomagala nogometno slabšim ekipam, da bi bile enakovrednejše boljšim. Gre pač za to, da vsi igramo in se zabavamo v športu ter povezujemo na igrišču in zunaj njega.«

Širitev poslovne lige

Želja in načrtov za razvoj poslovne nogometne lige je še veliko. Matevž Brec med drugim načrtuje širitev na območje nekdanje Jugoslavije. Med 15. in 18. majem je na programu turnir na Ohridu, kamor poleg slovenskih ekip vabijo še nogometaše iz Makedonije, Srbije in Črne gore. Radi pa bi spet obudili sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije, ki je pred časom v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju že gostila finalni turnir poslovne lige. »Želim si, da bi s podporo Evropske nogometne zveze ustvarili enoten sistem za poslovne lige v evropskih državah. Potem bi morda lahko pripravili še večji dogodek za naše predstavnike na stari celini,« je o razvoju poslovne nogometne lige razmišljal Matevž Brec.