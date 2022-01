Po novem možna preložitev tekme ob štirih pozitivnih nogometaših

Na sestanku dvajsetih klubov angleškega nogometna prvenstva (premier league) so se dogovorili, da bo odslej prestavitev tekem možna ob okužbi s covidom-19 več kot treh igralcev. Letos so prestavili že 22 tekem, nekateri klubi pa so vodstvo lige kritizirali, da je slabo reševalo težave, ki so se pojavljale v zvezi s tem.

Pred tem je veljalo pravilo, da se tekma prestavi, če klub v prvi ali mladi ekipi nima na voljo 13 igralcev in vratarja. »Po sestanku s klubi smo spremenili smernice v primeru okužb. Od zdaj velja, če nekdo hoče, da se tekma prestavi, mora imeti minimalno štiri okužene,« so v sporočilu javnosti zapisali predstavniki lige.