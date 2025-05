Po sedmih letih konec travm, bundeliga močnejša za velikana s severa Nemčije

Po sedmih letih, številnih preobratih in dramatičnih porazov je konec travm, nemški nogometni velikan Hamburg, eden od simbolov bundeslige, se je pod taktirko mladega trenerja, 34-letnega Merlina Polzina naposled vrnil v najmočnejše nemško prvenstvo. Šestkratni nemški prvak in evropski leta iz 1983 bi že v prejšnjem kolu lahko potrdil napredovanje, a je visoko izgubil proti Darmstadtu (0:4), zaradi česar je bil na obzorju že viden polom in veliko razočaranje tik pred zdajci. Toda v soboto nogometaši le niso smeli pustiti na cedilu zvestih navijačev. Vrnitev med najboljše so potrdili v 33. kolu z visoko zmago s 6:1 proti Ulmu.

Ni bil tako gladko na stadionu Volkspark, ki je bil tako rekoč vso sezono razprodan, v povprečju je bilo 56.324 gledalcev, saj so gostje so v prvem polčasu zapravili enajstmetrovko za vodstvo z 2:1.

»Moramo sestaviti moštvo, ki bo lahko igralo tudi v prvi ligi in se ne bo samo borilo za obstanek. Postati moramo del bundeslige,« je za televizijo Sky ob vrnitvi dejal eden od legendarnih nogometašev HSV Horst Hrubesch.

Hamburgu, ki bo igral 55. sezono v bundesligi, se lahko pridruži še drugi velikan iz kategorije tradicionalnih in dolga leta »slovenski« Köln. Klub bivših slovenskih reprezentantov Milivoja Novakovića in tudi kapetana »kozličkov« Miša Brečka za potrditev napredovanja v zadnjem kolu potrebuje le točko. Tudi Köln ima zvesto podporo navijačev, skoraj 50.000 navijačev (49.925) je v povprečju spremljalo tekme Kölna.