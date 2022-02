Po zmagi Domžal na Obali odprta pot Mariboru na vrh lige

V nadaljevanju preberite:

V 22. kolu so Koprčani na Bonifiki v zelo zanimivem in všečnem dvoboju s sproščenimi Domžalčani potegnili krajšo in izgubili z 0:2. Lahko so še zadovoljni: v lovu za visokim zaostankom so v 68. minuti za nedeljski derbi v Stožicah izgubili Ivana Borno Jelića Balto, v 80. pa še Ivana Novoselca. Oba sta bila izključena zaradi posredovanja s prekrškom kot zadnja obrambna igralca. Že po dveh kolih v drugem delu sezone se je šampionska bitka zaostrila do skrajnosti. Olimpija je ujela vodilna, Maribor se danes lahko že vrne na vrh, Bravo iz ozadja preži na svojo priložnost. Tudi branilka naslova Mura še ni odpisana. V bitki za obstanek je napeto po 180 minutah: trojici Radomljam, Taboru in Aluminiju se je pridružil nepričakovan kandidat, Celje.