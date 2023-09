Počilo je, Neymar in Kylian Mbappe sta se razšla

Po razpadu zvezdniške trojice pri Paris St. Germain, Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe je na Parku princev ostal le še en kralj, domači Mbappe. Ugibanja, kdo je sprožil čistko pri francoskem prvaku, so postala stalna rubrika na družbenih omrežjih. Zdaj neznank naj ne bi bilo več. Sledilci nogometna trojčka so bili šokirani, ko so videli, da si Mbappe in Neymar nič več ne sledita na Instagramu, zaradi česar so bile domneve o tem, da so bile Mbappejeve zahteve za svoj obstanek v Parizu odločilne pri popolnem preobratu pri klubski selekciji in politiki.

Dolga leta sta bila Brazilec, ki je prvi okrepil pariškega velikana, in Francoz tesno povezana in sta imela prijateljske vezi. Zaradi njiju je bila tudi Messijeva odločitev, da po odhodu iz Barcelone pride v Pariz, lažja. Letošnje poletje pa je po razburljivi sezoni dokončno razbilo mit o sanjskem PSG, saj se je Messi po dveh sezonah v Franciji odločil, da gre v ZDA k Interju iz Miamija, kamor ga je zvabil eden od solastnikov David Beckham. To je bil prvi znak, da bo PSG na novo sestavil zvezdniško zasedbo po Mbappejevih željah. Neymarja je prejšnji mesec privabil arabski denar, Brazilec se je v Saudi Pro League pridružil številnim drugim evropskim zvezdnikom in izbral Al-Hilal. Mbappejeva čistka je po enajstih letih v PSG v »tehnološki višek« spremenila tudi Italijana Marca Verrattija, ki je okrepil Al-Arabi.

V tej sezoni je trener PSG Španec Luis Enrique.