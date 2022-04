Polfinalisti lige prvakov so opravili svoje že na prvih tekmah

V nadaljevanju preberite:

Razplet četrtfinalnih tekem lige prvakov je ocenil nekdanji slovenski selektor Tomaž Kavčič. »Pod črto so v polfinalu štirje najboljši klubi v Evropi, izpostavil pa bi drugo zanimivost. Vnovič se je izkazalo, da je v izločilnih dvobojih povečini ključen že razplet prve tekme. Vsi štirje polfinalisti so namreč opravili svoje že prejšnji teden,« je prepričan Kavčič. Ocenil je tudi razloge, kako in zakaj so napredovali v polfinale Manchester City, Real Madrid, Liverpool in Villarreal.