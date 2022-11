Polovice soigralcev ne pozna, toda v Izraelu bo dal vse od sebe

V nadaljevanju preberite:

Pred odhodom v Izrael na jutrišnjo tekmo 9. kola kvalifikacij za svetovno prvenstvo so se slovenski reprezentanti iskreno razveselili povratnika Jordana Morgana. Spomnili so se, kako jim je ameriški center, ki je sezoni 2017/18 nosil dres Petrola Olimpije, pomagal v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo s povprečjem 14,3 točke in 8,5 skoka v štirih nastopih. Dobro tudi vedo, kako trnovo pot je 31-letni in 203 cm center prehodil po lanski operaciji kolena.

Morgan je po vrsti tretji od štirih naturaliziranih Američanov v dresu slovenske reprezentance. Kako se je odzval ob novi priložnosti? S kom je že igral v državnem dresu in s kom v Stožicah? Je med okrevanjem spremljal Slovenijo na OI in EP? Kot pravi, se še vedno vrača v optimalno formo, vendar številke pravijo drugače. Kako igra v Turčiji za Konyaspor? Kaj meni o tekmah z Izraelom in Nemčijo?