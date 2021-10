Popoln kaos v madridskem Realu

»Kar se je zgodilo proti Espanyolu, je popolnoma nedopustno«

Predrag Mijatović FOTO: Sergio Perez/Reuters

V španskem nogometu prihaja do tektonskih premikov. Dolgoletna vladarja španskih štadionovinsta letos sestopila z vrha prvenstva, ki ga je po dolgem času spet zasedel. Velika športno-politična rivala imata tudi v novi sezoni velike težave, pri čemer v javnosti vendarle bolj odmevajo poteze in igre Barcelone.Toda zalomilo se je tudi Realu. Najprej je v ligi prvakov doma izgubil z moldavskim Šerifom, nato ga je v primeri division zmlel še Espanyol. Dovolj, da se je v pogovoru za radio Cadena Ser oglasil nekdanji as kluba in pozneje športni direktor»Kar se je zgodilo proti Espanyolu, je popolnoma nedopustno. Vladal je popoln kaos, lahko bi nam zabili pet golov,« je zatrdil nekdanji črnogorski nogometaš. »Trenermora čim prej najti rešitev za zadnjo linijo, še sreča, da prihaja premor zaradi tekem reprezentanc. Obramba Reala je neorganizirana, ranljiva in na splošno krhka, Ancelottijev izziv velikanski, položaj pa zapleten,« je prepričan Mijatović.Real je v prvih osmih kolih vendarle ohranil stik z vrhom, saj je zbral enako število točk (bilanca 5-2-1) kot Atletico Madrid in Real Sociedad, toda ob tem je prejel kar deset golov, le tri manj kot Getafe, ki jih je prejel največ med vsemi v ligi.