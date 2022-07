Popoln polom slovenskih klubov v Evropi

V nadaljevanju preberite:

»Vesel sem, ko sem videl fante, kako so igrali. Resnično so verjeli v napredovanje, povsem so se držali dogovora, to je bilo za trenerja popolno. Nukić? Tudi naslednji kazenski strel bo streljal on. Fantom sem takoj rekel, naj dajo glave gor, zdaj je pred nami le eno tekmovanje, v katerem želimo biti boljši iz tekme v tekmo,« je po razočaranju po tekmi z Sepsijem v kvalifikacijah za konferenčno ligo povedal trener nogometašev Olimpije Albert Riera. Evropsko zgodbo sta po 120 minutah igre končala tudi Mura in Koper. Kako se je odvila drama v Stožicah?