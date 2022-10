Popović drugič zapored v polno za zmago Celjanov nad Sežanci

Trener Sežancev Dušan Kosić na štadionu, kjer je s Celjem leta 2020 postal prvak, še naprej nima sreče. Ponovila se je zgodba s prejšnjih tekem, tekmec njegove ekipe ni ravno nadigral, vendar vseeno zmagal. Vsekakor pa zasluženo. Celjani so imeli več žogo v nogah, si pripravili več lepih priložnosti. Prvo v deseti minuti, ko je Grigorij Morozov z leve strani lepo podal žogo na drugo vratnico, kjer je bil osamljen Aljoša Matko, po njegovem strelu pa jo je vratar Jan Koprivec z nogo odbil. Z glavo je bil v 24. minuti po kotu nevaren tudi Lovro Bizjak, streljal je mimo gola.

Na drugi strani priložnosti niso bile tako izrazite, a bi se Sežanci v položajih v kazenskem prostoru lahko bolje znašli. Najprej Alen Korošec, streljal je mimo gola, nato ga je posnemal Jakoslav Stanković, Tom Kljun je zatresel zunanji del mreže, domači vratar Florijan Raduha pa je ubranil poskus Nabila Khalija. Edini gol je padel v sodnikovem dodatku prvega dela, ko je Denis Popović mojstrsko izvedel prosti strel, nekdanji slovenski reprezentant je bil iz prekinitev nevaren tudi že prej.

V drugem delu je imel najprej dve priložnosti Tabor, izkoristila ju nista Khali in Korošec, pravi čudež pa je bil, da nekaj trenutkov pozneje domači niso vodili z 2:0. Po zapravljeni priložnosti Korošca so izvedli protinapad, Popović je lepo prodrl do roba kazenskega prostora, dobro streljal, Koprivec je žogo odbil, a na glavo Tina Matića, ki pa ni dobro reagiral, zadel je le gostujočega branilca. Nekaj minut pozneje se je nova priložnost ponudila tudi Matku, tudi on pa je slabo streljal, žogo je z zunanjim delom stopala poslal mimo gola. Do konca tekme bi lahko vodstvo povišala tudi Popović in Bizjak, toda ostalo je pri izidu 1:0. Celjani bodo v naslednjem kolu gostovali pri Bravu, Tabor bo gostil Muro.

Prva liga Telemach, 13. kolo:

Petek

Celje : Tabor Sežana 1:0 (Popović 45.+1)

Domžale – Bravo 20.15



Sobota

Koper – Gorica 17.30

Olimpija Ljubljana – Maribor 20.15



Nedelja

Mura – Radomlje 17.30