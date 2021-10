Portugalci najboljši tudi na svetu

Portugalska nogometna reprezentanca je v Kaunasu osvojila naslov svetovnega prvaka v dvoranskem nogometu – futsalu. Portugalci so v finalu z 2:1 premagali branilce naslova Argentince. Slovenci na prvenstvu v Litvi niso nastopili.



Portugalski futsalisti so tako evropskemu naslovu, ki so ga osvojili v Sloveniji leta 2018, dodali še svetovni naslov, junak velike zmage pa je bil dvakratni strelec Pany Varela.



Bronasto kolajno so osvojili Brazilci, ki so na tekmi za tretje mesto s 4:2 premagali Kazahstance. Ti so bili tudi na euru četrti.



Prvenstvo je bilo zaradi pandemije preloženo za leto dni.



Naslednje veliko tekmkovanje bo evropsko prvenstvo prihodnje leto (od 19. januarja do 6. februarja) na Nizozemskem. Na euro so se že uvrstili tudi Slovenci, za zadnjo šestnajsto vstopnico za euro pa se bosta pomerila Srbija in Belorusija.

