Pot do zlate žoge je pomagal tlakovati tudi chef

Zlata žoga Karim Benzema sodi v kategorijo veteranov. Pri 35 letih je osvojil najprestižnejšo posamično nogometno priznanje in je po Angležu siru Stanleyju Matthewsu drugi najstarejši dobitnik priznanja, ki ga je leta 1956 prvič izvedel magazin France Football. Toda tudi Francoz alžirskega porekla se za »dolgi rok trajanja« lahko zahvali predvsem spremenjenemu načinu prehranjevanju, prilagojenemu profesionalnemu športniku. Ugotovil je, da je pri 185 cm višine in 81 kg teže pravilna prehrana nujna, zato se, ko je z moštvom, dosledno drži pravil.

Podobno kot pred njim Cristiano Ronaldo in Lionel Messi je potrkal na vrata slavnega španskega kuharja Alberta Mastromattea, ki je pomagal tudi drugim znanim nogometašem in športnikom. Chef je mojster za »slow food« in tisti mož, ki nadzoruje njegovo prehranjevanje in mu pripravlja lahke ter zdrave jedi. Na meniju je več rib, večinoma kuhanih na pari, jedi so začinjene z naravnimi začimbami, uživa alge in kokosovo olje. Zaužije tudi bistveno manj ogljikovih hidratov in se v redki primerih pogreši s sladkimi jedmi. Benzema je tudi močno zmanjšal obiske restavracij in jih mesečno obišče le nekajkrat.