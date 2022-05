Potrjeno ime vlagatelja, ki bo odštel 5 milijard evrov za Chelsea

Londonski nogometni klub Chelsea je tudi uradno potrdil informacijo, ki se je pojavljala v medijih že nekaj dni. Dolgoletni lastnik in vlagatelj v klub Roman Abramovič bo prodal angleško nogometno inštitucijo konzorciju, ki ga vodi Američan Todd Boehly, v njem pa je tudi hiša Clearlake Capital. Boehly je 46-letni ameriški vlagatelj in podjetnik iz Connecticuta, čigar premoženje je ocenjeno na 4,5 milijarde dolarjev. Boehly je tudi solastnik kluba Los Angeles Dodgers, ki igra v ameriški ligi v bejzbolu.

Novi lastniki bodo za nakup Chelseaja odšteli 4,25 milijarde funtov oziroma okroglih pet milijard evrov. »Chelsea lahko potrdi, da so bili dogovorjeni pogoji okrog novega lastnika s skupino, ki jo vodi Todd Boehly, v njej pa so še Clearlake Capital, Mark Walter in Hansjörg Wyss,« je zapisano v izjavi. »Prodaja bo predvidoma končana konec maja ob upoštevanju vseh odobritev regulatorja. Več podrobnosti bomo podali takrat.«

1,75 milijarde funtov za štadion, žensko ekipo, klubsko akademijo in fundacijo

Todd Boehly FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Novi lastniki bodo plačali 2,5 milijarde funtov za nakup delnic Chelseaja, nadaljnjih 1,75 milijarde funtov pa bodo morali po pogodbi nameniti za vlaganje v novi štadion, žensko ekipo, klubsko akademijo in fundacijo Chelseaja. Roman Abramovič, ki mu je britanska vlada uvedla sankcije in zato tudiprodaja klub, je potrdil, da bo ves izkupiček nakazan na zamrznjen bančni račun v Združenem kraljestvu. Trenutna licenca za delovanje kluba poteče 31. maja.

Skupina Boehly, ki vključuje tudi švicarskega milijarderja Wyssa, je bila v ekskluzivnih pogajanjih za nakup kluba, potem ko so kot prepozno zavrnili ponudbo britanskega milijarderja Jima Ratcliffa. Že prej sta bili izločeni iz igre skupini, ki ju vodita Stephen Pagliuca in nekdanji predsednik British Airways Martin Broughton, konzorcij, ki ga vodi družina Ricketts, pa se je umaknil sam, potem ko so ga zavrnili navijači Chelseaja.