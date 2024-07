Praška Sparta že na tričetrt poti do Celja, ali Bratislave

Pred drevišnjim prvim dvobojem Celja in Slovana v 2. kolu kvalifikacij za nogometno ligo prvakov slovenski in slovaški prvak že vesta, kdo bo njun tekmec v 3. kolu kvalifikacij. Zmagovalca dvoboja najbrž čaka praška Sparta, ki je v prvi tekmi v Dublinu zanesljivo premagala Shamrock Rovers z 2:0 (Veljko Birmančević, Tomas Wiesner). Povratna tekma bo v torek v Pragi.

Slovenski dvoboj na Norveškem je prepričljivo pripadel domačemu prvaku. Bodo/Glimt, pri katerem zaradi poškodbe ni igral Nino Žugelj, je s 4:0 premagal latvijskega tekmeca RFS, za katerega je igral vseh 90 minut Žiga Lipušček.

Učinek slovitega trenerja Joseja Mourinha že daje prve sadove. Fenerbahče (Miho Zajca je Portugalec pustil v Istanbulu) je v zahtevnem dvoboju proti švicarskemu podprvaku Luganu v gosteh prišel do pomembne zmage s 4:3. Strelsko razpoložen je bil zimzeleni Bošnjak Edin Džeko, ki je dosegel tri gole.

Zaradi »predigre« je bil pod povečalom tudi dvoboj kijevskega Dinama in beograjskega Partizana. Ukrajinci so bili zelo nabrušeni, ker je srbski klub del priprav opravil v Rusiji, zaradi česar je ujezil domačega trenerja Oleksandra Šovkovskega. Ta je svojim igralcem in vsem drugim v strokovnem štabu prepovedal kakršnokoli rokovanje s tekmeci. Motivacijsko bitko je prepričljivo dobil, saj je Dinamo napolnil mrežo Partizana s pol ducata žog (6:2).