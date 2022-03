Prašnikar novi predsednik trenerskega združenja

Na včerajšnji redni letni (in obenem volilni) skupščini Združenja nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) so člani za novega predsednika potrdili Bojana Prašnikarja. Na tem položaju je – kot so sporočili sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS) – nasledil Igorja Beleta.

Novi podpredsedniki trenerske organizacije so postali Dušan Razboršek (DNTOZ Ljubljana), Damir Rob (ODNT Lendava), Marko Trebec (DNTG Kranj) in Boštjan Kamenšek (ZNT Maribor), nadzorni odbor pa bodo po novem sestavljali Jani Žilnik (DNT Celje), Danijel Širec (ZNT Maribor) in Martin Potočnik (DNT Ptuj).

Novi disciplinski sodnik ZNTS je postal Bojan Ivanovič.