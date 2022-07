Pravdati se moram za nekaj, o čemer se ne pravda

Nekdanji predsednik NK Olimpija Milan Mandarić še ne more pozabiti obdobja delovanja v ljubljanskem klubu, ki po njegovem tudi zdaj ni na primerni ravni, odkar je klub prevzel nemški poslovnež Adam Delius. V pogovoru za spletni portal »24sedam« je zlil dušo in izrekel marsikatero neprijetnost za slovensko okolje.

»Ni normalno, kar se dogaja z Olimpijo. Veliko klubov sem kupil in prodal, vsak posel sem sklenil z nekaj pravniškimi stranmi v pogodbi. Toda v tem primeru so prišli čudni ljudje. Delajo velike napake, ne spoštujejo očitnih stvari in dogovorov. Ne vem več, kakšna je njihova misija. Nekaj mesecev so preverjali vse podatke in koliko in kam sem vlagal denar. Bojim se, da so prišli nepripravljeni in da bo Olimpija končala v slabem položaju. To je sramota, nimam več želje, da bi se vrnil,« se je dotaknil poglavja s primopredajo upravljanja, ki bo epilog dobila na sodišču.

»Niso še poravnali svojih obveznosti. Oprostil sem jim veliko denarja, 25 milijonov evrov, ki sem jih vložil. Mislim sem, da bo ta prodaja dokapitalizirana in da se mi bodo povrnili osnovni stroški med milijonom € in poldrugim milijonom €. Jaz sem ob vstopu v Olimpijo plačal štiri milijone €, dogovoril s človekom (Izet Rastoder, op. p.) in v dveh dnevih smo izpeljali transakcijo kluba, v katerega sem prišel, ko ni imel niti svinčnika. Izpeljal sem reorganizacijo in šel naprej. Novo vodstvo se je odločil, da gre po stranski poti in zato smo končali na sodišču. Nič jim ne bom oprostil, a se moram pravdati za nekaj, kar ni za pravdanje. Nima druge izbire,« je nadaljeval 84-letni poslovnež, ki je ošvrknil Roberta Prosinečkega.

»Ni imel potrebe, da bi šel v posel z njimi. Bil je moj igralec, dobra prijatelja sva, ve kako ga cenim in kako sem spoštoval njegovega očeta. Če je želel delovati pri Olimpiji, bi moral takrat, ko sem jo vodil jaz. Če bi pravočasno vedel, bi ga nagovoril, da ne sprejme Olimpijine ponudbe. Ni se mi javil, ko je prišel, poslušal je neke druge ljudi in zdaj je postal žrtev negativizma v Olimpiji.«

Mandarić je govoril tudi o poslovnem okolju v Sloveniji. V Srbiji se poslovnost Slovencev drugače sprejema. Od nekdaj verjamejo, da so zemljepisno in poslovne manire bliže razvitejšemu delu Evrope.

»Oče mi je vedno govoril, da je Slovenija zame Amerika. Te besede sem si dobro zapomnil. Ko me je ujela nostalgija, sem izbral Slovenijo. Nisem nameraval ostati sedem let, ker se tudi prej nikjer nisem zadrževal toliko časa. Ampak, še zdaj mi ljudje pristopijo in priznavajo, da sem pomagal Olimpiji. Sprašujem se, kje so bili takrat, ko sem potreboval podporo in pomoč. Ko sem jih to vprašal, so mi iskreno rekli, da je to v krvi Slovencev. Da nimajo radi, ko pride tujec in jim pokaže, da je boljši od njih,« je med drugim zasolil slovenske rane Mandarić, ki je še dodal, da mu je Olimpija vzela entuziazem in da bo potreboval nekaj časa, da si ga vrne.