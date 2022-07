Prce in Novoselec v Kopru, Mrkonjić iz Radomelj na Nizozemsko

V novi sezoni bo dres koprskega prvoligaša nosil Hrvat Franjo Prce, ki je nazadnje igral v Indiji. Polnopravni član Kopra pa je postal Ivan Novoselec, ki je podpisal dveletno pogodbo.

Šestindvajsetletni Prce, ki se najboljše znajde na položaju osrednjega branilca, je nazadnje nastopal za indijski prvoligaški klub East Bengal. Nogometni klub Koper je po izteku posoje odkupil Novoselca, ki je pred prihodom k rumeno-modrim igral za Varaždin.

Mrkonjić iz Radomelj na Nizozemsko, v Radomlje pa vratar Baš

Hrvaški nogometaš Tomislav Mrkonjić se iz Radomelj seli na Nizozemsko k Zwolleju, je sporočil njegov slovenski delodajalec. Osemindvajsetletni napadalec je k Radomljam prišel v zimskem prestopnem roku, ko je zapustil domačo Croatio iz Zmijavcev, v spomladanskem delu pa je bil eden boljših posameznikov kluba, ki je minulo sezono končal na šestem mestu.

»Prestop je več kot zadovoljil vse vpletene strani. Klubu je na ta način uspelo prodati igralca, ki je tu preživel le šest mesecev. To je še en dokaz, da so Radomlje odlična sredina za razvoj potencialno vrhunskih igralcev,« so zapisali pri Radomljah v izjavi.

Mrkonjić, ki se znajde tudi na položaju napadalno usmerjenega vezista, je za Radomlje na 16 tekmah zadel osemkrat in prispeval še eno asistenco. Kariero je začel v Zmijavcih, kasneje pa je med drugimi igral tudi za Split, Imotski, drugo ekipo Hajduka ter Rudeš. Zdaj bo kariero nadaljeval v drugi nizozemski ligi, potem ko je minulo sezono Zwolle končal na zadnjem mestu v državnem prvenstvu.

Radomljani so sicer dobili novo okrepitev med vratnicama. V bodoče bo poleg Emila Velića vratarsko vlogo pri članski ekipi opravljal tudi Luka Baš, so zapisali v taboru mlinarjev. Dvajsetletni Trboveljčan je lansko sezono branil za ljubljansko Ilirijo. V drugi slovenski ligi je za najstarejši slovenski klub zbral 16 nastopov in mrežo šestkrat ohranil nedotaknjeno.

Baš je sicer kariero začel pri Rudarju iz Trbovelj, nato pa je kot starejši deček prestopil v Domžale, kjer je branil tudi še kot kadet. V sezoni 2018/19 je zamenjal klubske barve in prestopil k Iliriji. Baš je branil tudi za mlado reprezentanco Slovenije v kategorijah do 15, 16 in 17 let.