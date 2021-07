Prečka preprečila Murin podvig in rešila Ludogorec

Žiga Kous (levo) je imel v finišu tekme najlepšo Murino priložnost, a ga je od gola ločilo le nekaj centimetrov. Zatresel je prečko. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Mihael Klepač po dobre pol ure prestrašil goste

Mura : Ludogorec 0:0 Štadion Fazanerija, gledalcev 3500, sodnik Harm Osmers (Nemčija) 7.

Mura: Obradović 7, Gorenc 7, Maruško 7, Karničnik 7, Šturm 7, Horvat 6,5, Bobičanec 6,5 (od 90. Mandić –), Kouter 7, Kous 7, Klepač 7 (od 90. Maroša –), K. Cipot 6 (od 81. Pucko –), trener: Ante Šimundža 7.

Ludogorec: Kahlina 7, Nedjalkov 6,5, Plastun 7, Verdon 7, Ikoko 7, Oliveira Souza 6,5, Santana 6,5 (81. Tchibota –), Goncalves 6,5, Despodov 6,5, Sotiriou 6 (od 70. Manu –), Jankov 6 (od 63. Wanderson 6), trener: Valdas Dambrauskas 6,5.

Posest žoge v %: 39:61; streli: 11:14; na vrata: 2:1; koti: 3:7; prekrški: 16:6.

Mihael Klepač je bil v prvem polčasu najbližje golu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ante Šimundža je dolgo zaupal začetnim enajstim

Luka Bobičanec (levo) je bil napadalni dolžnik, a se je trošil v obrambnih nalogah. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Le nekaj centimetrov je ločilo Prekmurje od eksplozije nogometnega navdušenja.je po lepi akcijiter prodoru in podajiv 83. minuti z osmih metrov zatresel prečko. Sobočanom je na prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov proti favoriziranemu Ludogorcu za las zmanjkalo sreče, a še vedno so v igri za napredovanje, četudi so v prvih 90 minutah bolj branili svoja vrata kot napadali tekmečeva. In jih ubranili. Povratna tekma v Razgradu bo v sredo.Poletno nogometno središče Slovenije, soboška Fazanerija, ni pokala po šivih. Toda tudi nekaj manj navijačev od običajno številčnih je pričaralo prijetno vzdušje, ki je dalo vedeti, da gre za nekaj velikega, ne prav pogostega na tem koncu Slovenije.Bitka prvakov, slovenskega in bolgarskega, je imela že pred prvim sodnikovim žvižgom pričakovan scenarij, v katerem se je vedelo, kdo je avtsajder in kdo je favorit. Po prvih podajah in premikih je to postalo še bolj očitno, nogometaši Ludogorca so vajeti igre prevzeli v svoje noge, kar ni bilo presenetljivo, morda bolj umik Prekmurcev v obrambne okope z močno povezanimi in zgoščenimi linijami.Taktična tekma je bila zanimiva iz zornega kota nekoga, ki pozorno spremlja, kako se igralci odzivajo pri izvrševanju taktičnih nalog, držanja discipline in sposobnosti igre v dveh smereh. Obrambno so bili domači črno-beli na igrišču učinkoviti, ni jih zlomilo kombiniranje tekmecev s hitrimi podajami in gibanji napadalcev ali vtekanji iz ozadja. Kljub občutni podrejenosti in le občasnemu stiku z žogo – v glavnem takrat, ko je bilo treba žogo izbiti z domače polovice –, vratarni imel dela. Le pozoren je moral biti. Gostom je ob silnih poskusih manjkala zadnja podaja, streli so bili vse prej kot nevarni, »pimplanja« je bilo preveč.Mura je prvi napad z več kot tremi igralci na tekmečevi polovici izpeljala v 25. minuti. Nihče se ni preveč zdrznil, niti navijači na tribunah, ki so se sprijaznili z razmerjem sil na igrišču in so le na trenutke povzdignili glas spodbude.Monotonijo je po dobre pol ure le prekinila soboška zasedba. V glavni vlogi je bil najdejavnejši domači napadalec v prvem polčasu, ki je prodrl v kazenski prostor na levi strani in z diagonalnim strelom poskusil presenetiti rojaka v Ludogorčevih vratihTehnična premoč tekmecev je bila očitna, toda vseeno je bilo vprašanje, ali se ni Mura nalašč odločila za vlogo avtsajderja, ki le upa, da žoge ne bodo letele v njegovo mrežo. Če je bilo tako, je trenerveliko tvegal, a v prvih 45 minutah, v katerih so imeli gostje kar 77-odstotno posest žoge, se je načrt izšel, pa čeprav s kančkom sreče, ker so bili gostje v dveh, treh akcijah precej nespretni, ko je bilo treba le še postaviti piko na i.Sobočani so drugi polčas začeli veliko bolj odločno pri napadalnih poskusih. Še preden so se tekmeci zavedeli zasuka, so Klepač,innanizali tri nevarne strele. V razmiku treh minut so opravili več kot prej v 48 minutah.Čeprav brez soboškega »mata«, je bila škoda v tekmečevi samozavesti narejena. Gostje nič več niso bili tako prepričljivi pri »žoganju« od nog do nog, toda hkrati je bila takšna navidezna nemoč lahko nevarna. Sobočanom niti za trenutek ni smela popustiti zbranost, Ludogorec je imel preveč mojstrov v enajsterici, ki bi lahko z eno potezo obrnili tekmo.Bolj ko je šla tekma h koncu, bliže je bil razplet brez golov. Gostom je že začelo zmanjkovati moči, pri Sobočanih pa je postajalo vse bolj očitno, da je Šimundža ocenil, da si ne sme privoščiti menjave v nepravem trenutku. Dolgo je zaupal začetnim enajstim, vlekel in upal, da ne bo kdo »padel« v nepravem trenutku. V 81. minuti je v igro poslal prvega rezervista Pucka. Lahko si je privoščil tvegan eksperiment, gosti so bili silno jalovi. Toda vztrajni do zadnjega sodnikovega žvižga. Na koncu pa tudi srečni. Če bi Kous streljal za malenkost nižje ...Ante Šimundža je na koncu dejal: »Pričakovali smo takšno tekmo. Bila je težka, obrambno smo igrali odlično, nismo jim dovolili veliko priložnosti, toda tudi tekmeci nam ne. Žal mi je prečke, ampak to je bila šele prva tekma.«