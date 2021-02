Pred vrati Srbije nekdanji legendarni nogometaš

Srbski mediji so že »ustoličili« novega selektorja tamkajšnje nogometne reprezentance; ta je brez ustrezne rešitve od 14. decembra, ko je zapustil položaj Ljubiša Tumbaković. Januarja je reprezentanco, povečini sestavljeno iz igralcev srbskega prvenstva, na turneji po Amerikah vodil selektor U-21 Ilija Stolica, nekoč trener Olimpije.



Vodstvo srbske nogometne zveze (FSS), ki jo vodi predsednik Slaviša Kokeza, je po večtedenskih pogovorih našlo skupni jezik z nekdanjim odličnim nogometašem Draganom Stojkovićem, ki je pozneje vrsto let deloval na Japonskem, nazadnje pa vodil kitajskega prvoligaša Guangzhou City.

Stojković bo prejemal manj kot Antić in več kot Mihajlović

»Piksi« Stojković uradno še ni potrjen za selektorja, Sportski žurnal pa je razkril, da bo dobil v podpis dveletno pogodbo z mesečno plačo 50.000 evrov. Srbija se bo potegovala za nastop na SP 2022 v kvalifikacijski skupini A, v kateri bodo tudi Portugalska, Irska, Luksemburg in Azerbajdžan.



Stojković je bil takoj po odhodu Tumbakovića želja srbske javnosti, toda pogodbeno je bil vezan na kitajski klub in z morebitno predčasno prekinitvijo pogodbe bi se odrekel zajetni vsoti evrov. Tako bo postal drugi najdražji srbski selektor doslej, večjo plačo je prejemal le Radomir Antić (870.000 neto na leto), manjšo pa denimo tudi Siniša Mihajlović (420.000 neto na leto).

