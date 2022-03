Predsednik PSG se ne boji sprememb pravil UEFA

Naser Al-Helaifi, predsednik francoskega nogometnega prvoligaša Paris Saint-Germaina in Združenja evropskih klubov (ECA), je zadovoljen z napovedano zaostritvijo finančnega nadzora s strani Evropske nogometne zveze (UEFA). Ta bo omejila stroške klubov, ko gre za plače nogometašev – do leta 2025 bodo lahko zanje klubi namenili največ 70 odstotkov prihodkov, pod strožjim nadzorom pa bo tudi zadolževanje. Čeprav so številni namigovali, da bo to velik udarec za PSG, je Al-Helaifi več kot očitno zadovoljen.

»Tesno smo sodelovali z Uefo pri oblikovanju novih pravil finančne vzdržnosti, ki bodo zamenjala stara. Stroški bodo tako pod večjim nadzorom, v isti sapi pa bomo vzpodbujali vlaganje, kar bo poskrbelo za dolgoročno vzdržnost,« je Al-Helaifi, sicer tudi član izvršnega odbora UEFA, dejal na kongresu ECA. Nova pravila, na katerih so delali 18 mesecev, je označil za preprosta, pravična, transparentna in uporabna.

Zadolženi bodo tenko piskali

»To je plod trdega dela številnih ljudi. Hvala,« je dodal Al-Helaifi. Kot je na svoji spletni strani zapisal španski športni časnik AS, je Al-Helaifijevo zadovoljstvo pričakovano, glede na to, da naj bi skupaj s svojim klubom in klubi angleške premier league s spremembami pravil pridobil največ – Angleži zato, ker že zdaj zaslužijo največ, Parižani pa, ker jim zdaj ne bo potrebno prodajati igralcev, da bi ustrezali pravilom UEFA. Najbolj naj bi začela voda v grlo teči zadolženim klubom.

L'Equipe je denimo izpostavil primer Barcelone, katere dolg znaša 1,3 milijarde evrov, vsako sezono pa ga bo morala znižati za 10 odstotkov. NY Times je že poročal, da bi lahko klubi kršitelji kazensko izpadali v nižji rang tekmovanj pod dežnikom UEFA, iz lige prvakov v evropsko ligo in iz evropske lige v konferenčno ligo.