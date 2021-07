Prekmurci odpihnili Makedonce in si zagotovili najmanj šest tekem

Mura : Škendija 5:0 (2:0)

Štadion Fazanerija, gledalcev 3500, sodnik Marcel Birsan (Romunija)

Strelci: 1:0 – Bobičanec (25, Karničnik), 2:0 – Kouter (47), 3:0 – Klepač (55), 4:0 – Kous (87, Horvat), 5:0 – Klepač (87).

Mura: Obradović, Karničnik (od 68. Karamarko), Maruško, Gorenc, Kous, Kouter (od 68. Kozar), Bobičanec (od 77. Maroša), Horvat, Šturm (od 81. Pucko), Klepač, K. Cipot (od 68. Mandić); Škendija: Zahov, Murati, Krivak, Bejtulaj, Pavić, Zejnulaj (od 46. neziri), Alimi (od 85. Ramadani), Igor (od 46. Nafiu), Qaka, Doriev (od 69. Elezi), B. Ibraimi (od 59. Hebaj); posest žoge (v %): 51:49; streli: 18:9; na vrata: 5:3; koti: 8:4; prekrški: 6:8; rumeni kartoni: 1:2; naprej Mura s skupnim izidom 6:0.



Mrežo gostov načel Luka Bobičanec

Kapetan Žiga Kous je bil med vidnejšimi akterji tekme v Fazaneriji. FOTO: Voranc Vogel



Bobičanec: Zaslužili smo si napredovanje

Gostje so od 42. minute igrali z igralcem manj. FOTO: Voranc Vogel

Nogometaši Mure so se prebili v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, potem ko so na povratnem obračunu 1. kroga v Murski Soboti premagali Škendijo iz Severne Makedonije s 5:0 (2:0). Slovenski prvak je prvo tekmo v gosteh dobil z 1:0. To že pomeni, da si je Mura zagotovila najmanj dodatnih šest tekem v tem evropskem poletju.Mura je v domači in kar lepo polni Fazaneriji pokazala boljšo igro kot na prvi tekmi, kjer bi lahko tudi domači iztržili kaj več od minimalnega poraza. Tokrat pa so Sobočani že v prvem polčasu praktično odločili potnika v 2. kvalifikacijski krog lige prvakov. Ta bo 20./21. ter 27./28. julija, tekmec Sobočanov pa bo boljši iz dvoboja med bolgarskim prvakomin beloruskimPovratna tekma se je začela ob 21.30, na prvi tekmi pa je bolgarski predstavnik zmagal z 1:0. Škendijo po porazu čaka nastop v 2. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige, njen tekmec pa bo Riga.Mura je tekmo začela preudarno, hkrati pa je hitro pokazala odločnost v (pol)protinapadih, iz katerih je prišla do kar nekaj priložnosti, a bila v začetku precej nenatančna. V šesti minuti jeiztržil le kot, v 20. je isti igralec s štirih metrov streljal čez gol, v osmi jeprešibko streljal z 20 metrov, isti igralec pa je pet minut pozneje grdo zgrešil še s povsem odprtim strelom s 14 metrov.Dotlej so tudi Makedonci nanizali nekaj nevarnih akcij, sprva so jih Sobočani pravočasno blokirali, v 15. in 16. minuti pa je najprejle za malo zgrešil s strelom z leve strani, nato pa je strelustavilV 25. minuti pa veselje za črno-bele. Bobičanec se je odločil za strel z roba kazenskega prostora malce z leve strani, žoga pa se je po močnem strelu od nasprotne vratnice odbila za hrbetOb dodatnem prostoru, ki so ga z napadalnejšo igro puščali gosti, so imeli domači še nekaj polpriložnosti, že v drugi minuti sodniškega dodatka pa so podvojili prednost, potem ko je z leve strani iz bližine zadelpotem ko je žoga zadela tako prečko kot vratnico. Takrat pa so imeli izbranciže igralca več na igrišču, saj je bil v 42. minuti po dveh rumenih kartonih izključenŠtevilčno prednost so po odločnem začetku drugega polčasa domači znova unovčili v 54. minuti, ko je v osrčju kazenskega prostora do žoge prišeln nato z nizkim strelom ugnal Zahova. Manj natančen je bil Bobičanec v 61. minuti, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal čez gol, v 63. minuti so domači znova nevarno streljali, a brez uspeha, je bil pa v 64. uspešnejši, ko je zadel s strelom s približno desetih metrov.V 67. minuti je Cipot meril malce premalo natančno, sedem minut pozneje jes strelom z glavo zadel vratnico, ob povsem nemočnih gostih pa je sledilo še nekaj akcij črno-belih, v 87. minuti pa je Klepač dosegel še svoj drugi gol na tekmi, ko je v prazno mrežo poslal žogo z desne strani, potem ko je Zahov žogo izbil prav do njega.»Zaslužili smo si napredovanje. Na prvi tekmi smo bili enakovredni, na drugi pa ves čas prevladovali. Na prvi tekmi še nismo bili pravi, pred našimi navijači pa smo pokazali, kaj znamo. Če bomo tako nadaljevali, ne bo težav,« je za Sportklub po tekmi povedal Bobičanec.