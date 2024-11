Prekmurec med poljskimi rudarji izkopava zaklade

V nadaljevanju preberite:

Slovensko nogometno reprezentanco za konec lige narodov v skupini B3 v četrtek v Ljubljani čaka obračun z Norveško s slovitim Erlingom Haalandom na čelu, vse se bo končalo v nedeljo na Dunaju proti Avstriji. Druženje v nacionalni vrsti ima tudi nostalgično-sociološki pomen, a najprej so se izbranci slovenskega selektorja Matjaža Keka, večina jih je seveda iz tujih klubov, za delodajalce onkraj meja konec tedna trudili za debelejšo rezino kruha. Kaj so postorili Benjamin Šeško, Jan Oblak in kaj se s slovenskega gledišča dogaja v poljski prvi ligi, ekstraklasi, preberite v članku.