Prekmurski pitbull se je že nabrusil za Olimpijo

Prvo soboška lastovka v celjskem moštvu je bil Nino Kouter. Pozimi so se mu v slačilnici pridružili še trije šampionski soigralci črno-belih, a šele v 26. kolu 1. SNL so Celjani okrepljeni s Prekmurci (Žan Karničnik, Matko Obradović in brez kaznovanega ) delovali kot moštvo, ki ima v nogah dinamit in znanje za boljše izide. V derbiju na Bonifiki je zvezna vrsta Celjanov zasenčila gostitelje in po domžalski zaušnici Olimpijinim »ranjencem« poslala tudi jasno sporočilo.