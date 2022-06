Preko tekmecev s hribov splezali na tretje mesto

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je svojo zadnjo domačo nalogo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Romuniji in Gruziji opravila po pričakovanjih: v Kranju je z 2:0 premagala Andoro in se zavihtela na želeno tretje mesto. Ali bo na njem tudi ostala, ni odvisno le od nje, temveč tudi od Kosova, ki bo danes gostil Anglijo in v ponedeljek gostoval še v Tirani. Slovenci bodo zadnjih 90 minut igrali v Huddersfieldu.

»Odleglo mi je, priznam, zelo sem se bal te tekme. Fantje so prišli z dopustov in se kosali s pritiskom. Zmagati so morali tekmo. Petič zapored nismo izgubili,« je z nasmehom po drugi zmagi proti Andori povedal selektor Milenko Aćimović.

Kapetan Dušan Stojinović je zabil še tretji gol in je najboljši slovenski strelec v kvalifikacijah. FOTO: Tadej Regent

Slovenci so imeli proti žilavim tekmecem že na gostovanju veliko težav. Tedaj je bil rešitelj kapetan Dušan Stojinović, ki je tudi včeraj v slogu odličnega strelca izkoristil prvi trenutek, ko je imel kdo od slovenskih reprezentantov več prostora. Silovito je sprožil po sredini s 14 m in neubranljivo zadel. V drugem polčasu se je selektorju izšla tudi menjava. Tjaš Begić je le po minuti igre z ostrim diagonalnim strelom po tleh z desne strani povišal prednost in tudi postavil končni izid.