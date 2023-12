Perez potrdil upokojitev, Laporta bo izključen, Agnelli že zapustil Italijo

V nadaljevanju preberite:

Nogomet je seveda posel, v katerem želijo vsi deležniki zmagovati in ob tem tudi kaj zaslužiti, to je celo nujno za konkurenčnost in dobrodošlo za razvoj igre. Razlika med konceptoma, ki ju ponujata strani, pa je vendarle očitna. »Ljudje, ki zdaj vodijo nogomet kot monopolisti, ne razumejo, da je nogomet posel,« je zatrdil De Laurentiis. »Nogomet v zadnjih letih razvijamo z večjo hitrostjo kot prej. Nogomet ni pravna, pač pa socialna pogodba,« pa so zapisali pri združenju ECA, ki šteje 220 klubov, tudi tri slovenske.

V članku preberite, kakšna je razlika med nogometno evolucijo, na katero stavijo Uefa in drugi deležniki v tem poslu ter kaj na drugi strani prinaša možnost, ki jo ponujata stari celini Real in Barcelona.