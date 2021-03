Sloveniji bi bilo treba prepovedati odprto igro

V nadaljevanju preberite:



Z mačkom v glavi so se v sredino jutro zbudili slovenski nogometni navdušenci po dvojni zaušnici: članska reprezentanca je v kvalifikacijah za SP v Katarju leta 2022 prvi paket tekem zaokrožila z drugim neuspehom proti Cipru, mlada do 21 let pa po porazu z Italijo z 0:4 z zadnjim mestom v skupini na evropskem prvenstvu. Kako ocenjujejo izkupiček obeh selekcij slovenski strokovnjaki ...