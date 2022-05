Prepričljiv šprint Mariborčanov za 16. naslov prvaka

V nadaljevanju preberite:

Maribor je še 16. slovenski nogometni prvak. Pot do naslova je bila trnova, toda v zadnjem kolu so vijolični v vselej neugodni Fazaneriji igrali šampionsko. Razočarani so bili v koprskem taboru. Verjeli so, da bi lahko osvojili svoj drugi naslov, a so na koncu izgubili bitko tudi v zakulisju. Najbolj jezen je bil predsednik kluba Ante Guberac, ki je Mariborčanom sporočil, da je edini pravi prvak Koper. S srcem in dušo predan koprskemu klubu je usmeril ostre strelice proti Maribročanom, ki so bili s svojimi dejanji v dnevih pred odločilno bitko vse prej kot častni.