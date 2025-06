Preračunljivci

V nadaljevanju preberite:

Arjan Malić, Arman Durmiši, Erik Kojze. To so slovenski fantje, ki so v zadnjem obdobju nekoliko vznemirili slovensko nogometno okolje in so svojo pot začeli v slovenskih klubih, postali slovenski reprezentanti v mlajših selekcijah, a so se odločili, da bodo igrali za drugo državo. Takšni nacionalni prestopi so pogosti in niso nič nenavadnega, še posebno ko gre za Francoze afriškega in arabskega rodu, Švicarje albanskega rodu ali Nemce in Avstrijce hrvaškega, srbskega in turškega rodu. Ko upoštevamo finančni interes, ki ga imajo njihovi zastopniki in starši, so te odločitve povsem logične.

Ključno vprašanje je, ali se je sploh smiselno potegovati za igralce, ki ne čutijo kdo ve kakšne pripadnosti do države, v kateri so bili rojeni, kjer so odraščali in bodo morda tudi živeli. Prav gotovo je to tema, o kateri se je smiselno pogovarjati, a je hkrati ne velja jemati kot usodno za slovenski nogomet. Na vsak način morajo pri selekciji prevladovati strokovna ocena, kakovost in pripadnost posameznika ter interes reprezentance, ne pa finančni motivi zastopnikov igralcev ali klubov.