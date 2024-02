Če gre prvi strelec zadnjega v ligi, Ljubljančan, v tujino, je nekaj narobe

Prihodnji konec tedna se na slovenske nogometne zelenice vrača prvoligaško dogajanje, pomlad iz najboljšega izhodišče brez dvoma začenja Celje. Tokrat v podkastu VAR o njihovih šampionskih ambicijah, v drugem delu prvenstva bodo še boljši kot jeseni in že pogledovali proti poletju, o Benjaminu Šešku, zvezdi tujih medijev, o madridskem derbiju in prestopu Nejca Gradišarja, ki v 1. SNL odmeva v zadnjih dneh.

Za Olimpijo je zima minila dokaj mirno, po mnenju Nejedlyja se dogajanje odvija po pravih taktih: »Niso kupovali igralcev, ker jih niti ne potrebujejo, igralski kader je že zdaj preširok. Z Nemanjo Motiko, Admirjem Bristrićem, tudi Markom Brestom in še nekaterimi imajo eno najmlajših zasedb in zdaj ji bodo poskušali dvigniti vrednost. Ekipa je zanimiva, nižje skoraj ne morejo, navzgor bo veliko odvisno od Celja, zato bi bilo nesmiselno rušiti ekipo, ki jo imajo.

V spodnji polovici lestvice bo Rogaška, ki se krčevito bori za obstanek, po odhodu prvega strelca Nejca Gradišarja v Fehervar na Madžarsko bodo imeli v lovu za prvoligaško preživetje težko delo, za Gradišarja pa je priložnost dobra, meni Jernej Suhadolnik: »Vsaka izkušnja v tujini je pomembna, igralec gre v okolje, kjer se mora na novo dokazovati in si izboriti prostor pod soncem. Za Gradišarja je ključno, da se bo vključil v način igre, tudi če ne bo dosegal toliko zadetkov. Vsekakor se bo nekaj naučil in to je dobro.«

Nejc Gradišar med slavjem v ZDA. FOTO: Reuters

21-letnik bo dres Rogaške zamenjal za barve tretjeuvrščene ekipe madžarske lige, Nejedly pa v tem vidi simptom nemoči slovenskih prvoligašev: »Če prvi strelec zadnjega v ligi, Ljubljančan in za povrh še eden najbolj nadarjenih, odide v tujino, to kaže na neurejenost v slovenskem nogometu, na odsotnost hierarhije. Po ustaljenem redu bi nadarjeni nogometaš moral oditi v bolj ambiciozen klub v slovenskem nogometu, a niti Celje ne more in noče tvegati in plačati 300, 400 tisoč evrov za igralca, ki še nima preverjene kvalitete.« V Ljubljani, Mariboru, Kopru in še kje že nekaj časa iščejo nadarjeno številko 9, ki bo dosegala gole, Gradišar pa bo svojo popotnico sedmih ligaških golov namesto doma unovčeval v nekdanjem Videotonu.

Osrednja figura Gazzette in Bilda

»Lepo je bilo odpreti nemški Bild, najbolj brani nemški dnevnik, ki je Benjamina Šeška izbral v najboljšo enajsterico minulega kola v bundesligi na položaj osrednjega napadalca. To že pomeni, da je v Nemčiji opažen,« nov, 5. prvenstveni zadetek Šeška za zmago Leipziga proti berlinskemu Unionu z 2:0, ni utonil v povprečju, izpostavlja Siniša Uroševič in nadaljuje: »Vendarle se Šešku pozna, da ostaja v istem okolju, ki ga je vajen, že prej je bil blizu nemške meje, pozna navade ljudi, mentaliteto in način dela.«

Nejedly dodaja, da ga tudi italijanska Gazzetta vidi kot verjetno najboljšega mladega napadalca v Evropi ta hit: »Analizirali so kvalitete napadalcev, ki bi lahko okrepili AC Milan, Šeško je bil zaradi višine, hitrosti, tehnike in tudi igre v obrambi v prednosti pred domnevnimi tekmeci, ki jih želi Milan. Spominja na Ibrahimovića, kot edino hibo so videli pomanjkanje igralnega časa, a vidimo, da se tudi to spreminja na bolje.«

Vzrok za krizo in sodniške polemike v španskem nogometu se skriva tudi v vodstvenem vakuumu. Jernej Suhadolnik

Ob koncu vikenda je bil pod drobnogledom še reprezentančni kapetan Jan Oblak, ki je z Atleticom na štadionu Santiago Bernabeu v zadnjih trenutkih tekme prišel do točke. Z njo nobena od ekip ni bila pretirano zadovoljna, znova so bile v ospredju sporne sodniške odločitve. »Na kontroverzne odločitve lahko pogledamo širše, skozi prizmo vodstvenega vakuuma v španskem nogometu. Po aferi Rubiales so brez predsednika nogometne zveze, predsednik la lige pogosto grozi Barceloni in Realu z izključitvijo, če se bosta pridružila superligi, trenutno je stanje v Španiji zelo kaotično,« razlog za številne težke besede z vseh strani izpostavlja Suhadolnik.

V nadaljevanju podkasta tudi o angleškem derbiju Arsenal in Liverpoola, o Bayernu, ki pred ključnim derbijem z Bayerjem ne deluje prepričljivo, o prevladi Interja in o Kylianu Mbappeju.